نمایشگاه دایمی مد و لباس اسلامی ــ ایرانی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه تعدادی از چادرهای بحرینی، کویتی، قجری و چادرهایی که نامشان را دانشجویی، سارا، صبا، شالی سنگ دوزی شده، اسلیمی و ... نامیده بودند به نمایش گذاشته شد.
همچنین مدلهای مختلف مقنعه در بخش دیگری از این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
در بخش دیگری از ساختمان نمایشگاه مد و لباس ایرانی- اسلامی انواع مدلهای مانتو و روسری با نام اثر و طراح آن در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
برخی چادرها نیز که طرحی مشابه چادرهای مشکی داشتند با رنگ سفید و به عنوان چادر عروس به نمایش درآمده اند.
در بخش دیگری از مراسم افتتاح نمایشگاه نرم افزار مد و لباس اسلامی و ایرانی رونمایی شد.
در این نرم افزار کاربر میتواند قیمت، محل فروش و رنگهای مختلف یک اثر را که شامل مانتو، چادر و مقنعه است مشاهده و برای سفارش و یا خرید آن اقدام کند.
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