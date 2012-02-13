ایجاد تفرقه بین مردم اصلی ترین هدف دشمن برای تضعیف نظام است

علی سهندی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ملت ایران همواره ثابت کردند در همه صحنه ها و در پشتیبانی از نظام حضور دارند.

وی افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی علاوه بر حفظ اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشرفت مبارزان مسلمان در کشورهای عربی در حال انقلاب را تضمین می کند.



سهندی با اشاره به حساسیت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، افزود: امروز همه کسانی که در مقابل اسلام احساس مسئولیت می کنند باید در این انتخابات به طور گسترده حضور یابند.



سهندی ادامه داد: جوانان مسلمان در کشورهای عربی با الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران به پا خاسته اند در حالی که دشمنان اسلام به شدت در راستای مقابله با موج بیداری اسلامی تلاش می کنند.



وی افزود: دشمنان نظام سعی دارند با ایجاد یاس و ناامیدی در بین ملت در راستای تضعیف کشور ایران، با انقلاب های اسلامی

منطقه مقابله کنند.



سهندی زیر سئوال بردن مسئولان کشور را از دیگر حربه های دشمنان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه دشمنان در طول 33 سال گذشته با هیچ توطئه ای نتوانستند انقلاب اسلامی ایران را تضعیف کنند، امروز به زیر سئوال بردن مسئولان روی آورده اند.



مدیرکل ارشاد اسلامی استان زنجان ادامه داد: در حال حاضر مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی ایران در وضعیت بسیار بد سیاسی و اقتصادی قرار دارند، در حالی که عکس قضیه را نشان می دهند.



سهندی یادآور شد: هرچند در داخل کشور مشکلاتی وجود دارد ولی در حال حاضر مشکلات و بحران های آمریکا و اروپا به مراتب بیشتر از جمهوری اسلامی است.



وی ادامه داد: ملت ایران با درک حساسیت این برهه از زمان و با حضور پرشور در انتخابات، می توانند تحریم های اعمال شده جدید از سوی دشمنان را بیش از پیش بی اثر سازند و بستر توانمندتر شدن کشور در حوزه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی را فراهم کنند.