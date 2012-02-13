سفر محسنی اژه ای و دیدار با دادستان اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با دادستان کل کشور اوکراین، وزیر دادگستری، قائم مقام دیوانعالی و رئیس آکادمی تربیت دادستانهای اوکراین دیدار و پیرامون گسترش و تعمیق همکاری‌های قضایی، تبادل اطلاعات، اعزام هیأت‌های کارشناسی و سایر موضوعات قضایی مورد علاقه دو کشور بحث و گفتگو کردند.

همچنین مسئولان قضایی دو کشور علاقه‌مندی خود را نسبت به گسترش اینگونه جلسات و مناسبات ابراز داشتند.

در ادامه این سفر هیأت مذکور از مرکز دادستانی‌های چند شهر اوکراین از جمله شهرهای کریمه و باغچه‌سرا بازدید و پیرامون مسائل مورد علاقه بحث و تبادل نظر به عمل آوردند.

در جریان این سفر هیأت عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران در جمع نمازگزاران جمعه، شهر باغچه‌سرا شرکت و ضمن اقامه نماز در پایان با امام جمعه این شهر و گروهی از نمازگزاران دیدار و گفتگو کردند.