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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

سفر محسنی اژه ای و دیدار با دادستان اوکراین

سفر محسنی اژه ای و دیدار با دادستان اوکراین

دادستان کل کشور در قالب هیئتی، به کشور اوکراین سفر و با مسئولان قضایی این کشور دیدار و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با دادستان کل کشور اوکراین، وزیر دادگستری، قائم مقام دیوانعالی و رئیس آکادمی تربیت دادستانهای اوکراین دیدار و پیرامون گسترش و تعمیق همکاری‌های قضایی، تبادل اطلاعات، اعزام هیأت‌های کارشناسی و سایر موضوعات قضایی مورد علاقه دو کشور بحث و گفتگو کردند.

همچنین مسئولان قضایی دو کشور علاقه‌مندی خود را نسبت به گسترش اینگونه جلسات و مناسبات ابراز داشتند.

در ادامه این سفر هیأت مذکور از مرکز دادستانی‌های چند شهر اوکراین از جمله شهرهای کریمه و باغچه‌سرا بازدید و پیرامون مسائل مورد علاقه بحث و تبادل نظر به عمل آوردند.

در جریان این سفر هیأت عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران در جمع نمازگزاران جمعه، شهر باغچه‌سرا شرکت و ضمن اقامه نماز در پایان با امام جمعه این شهر و گروهی از نمازگزاران دیدار و گفتگو کردند.

کد مطلب 1532905

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