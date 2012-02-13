شنای دختران آذربایجان شرقی پیشرفت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد مرتضوی افزود: هدف از برگزاری مسابقات در مناسبتهای مختلف کشف استعدادهای برتر از میان شناگران و پی بردن به نحوه عملکرد مربیان در طول آموزش این شناگران است.

وی گفت: به مناسبت دهه فجر مسابقه شنای دختران در پنج رشته و دو گروه سنی 12-11 سال و 14-13در استخر شهدای سردرود برگزار شد.

در رده سنی 12-11 سال در 100 متر آزاد مهشاد نیک سیرت، 100 متر کرال پشت مهشاد نیک سیرت، 100 متر قورباغه شقایق زنده دل، 100 متر پروانه سارا معمارپور و در 100 متر مختلط انفرادی مهشاد نیک عنوان قهرمانی را کسب کردند.

در رده سنی 14-13 سال در 100 متر آزاد مرجان آهن پنجه، در 100 متر کرال پشت هاینه لطفی، 100 متر قورباغه آیلار معرفت، 100 متر پروانه آنیتا زیرک و در 100 متر مختلط انفرادی هانیه لطفی مقام قهرمانی را از آن خود کردند.