جفری زاسلو نویسنده آمریکایی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواسای تودی، جفری زاسلو، نویسنده کتابهای پرفروشی همچون «آخرین نطق» و «دختران ایمز» در سانحه رانندگی در شمال میشیگان آمریکا درگذشت.
به گفته مقامات پلیس، زاسلو حین رانندگی کنترل خودرو را از دست داده و پس از برخورد با یک کامیون در دم جان سپرد.
گفته میشود، قبل از وقوع این حادثه تلخ این رماننویس فقید به منظور امضای قرارداد یک کتاب در پتوسکی بوده است.
این نویسنده 53 ساله اهل فیلادلفیا، همسر «شری مارگولیس» گوینده خبر شبکه «فاکس 2 دیترویت» و دارای سه فرزند دختر بود.
وی در «آخرین نطق» که در سال 2008 روانه بازار شد، سرگذشت راندی پاوش، پروفسور علوم کامپیوتر را در کارنیج ملون، روی کاغذ میآورد که از سرطان پانکراس رنج میبرد. این دانشمند در آخرین سخنرانیاش از مرگ به دلیل این نوع بیماری مهلک و دستیافتن به رویاهای کودکی سخن میگوید.
اثر دیگر زاسلو «دختران ایمز» است که 11 دوست دوران کودکی در ایالت ایوا و روابط درهم تنیده آنان با همدیگر را حین بزرگ شدن توصیف میکند؛ این کتاب نیز همچون دیگر آثار این رماننویس در فهرست پرفروشترینها جای گرفت.
سال گذشته زاسلو رمانی تحت عنوان «گابی: داستان امید و شجاعت» را به رشته تحریر درآورد. «گابی» درباره گبریل جیفورد یکی از نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا است که از پس از شلیک یک مرد مسلح به ناحیه مغز جان سالم به دربرد.
آخرین اثر وی «اتاق جادویی» یک فروشگاه لباس عروس با 2 هزار و 500 پیراهن را توصیف میکند که توسط چهارمین نسل صاحب اصلی فروشگاه اداره میشود. خود نویسنده هفته قبل در مصاحبهای تلویزیونی اذعان داشت که دخترانش الهامبخش وی در نگارش این اثر بودهاند.
زاسلو همچنین در این برنامه درباره «آخرین نطق» گفت: آن چه من میخواهم در این کتاب به همگان بگویم این است که باید کودکانمان را در آغوش بگیریم و از هر لحظه بودن با آنها لذت ببریم، زیرا هیچ کس نمیداند چه خواهد شد.
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