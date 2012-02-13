بانک کشاورزی 38 شعبه در چهارمحال و بختیاری دارد

الماس مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از تعداد 38 شعبه در استان، 19 شعبه در مناطق روستائی و عشایری در اقصی نقاط استان مستقر و به ارائه خدمات بانکی به مشتریان مشغول هستند.

وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی 18 شعبه پر ازدحام دارد، عنوان کرد: شهرکرد،بروجن، بن، شعبه کاشانی شهرکرد، لردگان، فارسان، اردل، ناغان، فلارد، فرخشهر، جهاد کشاورزی، 12 محرم شهرکرد، 17 شهریور شهرکرد، بلداجی، فردوسی شهرکرد، آلونی، کوهرنگ، سامان از شعبه های پر ازدحام بانک کشاورزی است.

تمام شعبه ها مجهز به سیستم متمرکز مهر گستر هستند

مجیدی تصریح کرد: کلیه شعب استان مجهز به سیستم متمرکز مهر گستر و دارای دستگاه خود پردازهستند و تعداد شش دستگاه خود پرداز سالنی در این استان فعال است.

وی ادامه داد: بیش از 90 درصد از اعتبارات پرداخت شده بانک، به طرح ها و فعالیتهای مرتبط به بخش کشاورزی بوده است به طوریکه تا پایان دی ماه سال جاری در شعب بانک کشاورزی این استان بیش از یک هزار و 545 میلیارد ریال اعتبار به بیش از 30 هزار نفر پرداخت شده است.

مجیدی اذعان داشت: از هزار و 545 میلیارد ریال اعتبار این بانک یک هزار و 321 میلیارد ریال آن از محل اعتبارات منابع داخلی و مبلغ 94 میلیارد ریال از منابع اعتباری تکلیفی و مبلغ 130 میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده تامین شده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی چهار محال و بختیاری افزود: پرداخت تسهیلات در پایان دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 42 درصد نشان می دهد.

مجیدی یاد آور شد: توزیع تسهیلات مذکور به تناسب ظرفیت جذب اعتبار به فصول و زیر بخشهای مختلف کشاورزی عمدتا زراعت و دامداری ودامپروری، شیلات و آبزیان، باغداری و صنایع تبدیلی و.. بوده است.

67 طرح شیلات در چهار محال و بختیاری تسهیلات دریافت کردند

مدیرعامل بانک کشاورزی چهار محال و بختیاری تصریح کرد: 29 هزار و 356 میلیون ریال به تعداد 67طرح شیلات و آبزیان در سال جاری تسهیلات پرداخت شده است.

وی ادامه داد:تسهیلات به902 صنایع وابسته به کشاورزی در این استان پرداخت شده است که 53 هزار و 782 میلیون ریال میزانتسهیلات پرداختی بوده است.

مجیدی یادآور شد: بانک کشاورزی استان به 30 هزار و 349 بخش های مختلف اقتصادی تا پایان دی ماه سال جاری تسهیلاتی به مبلغ یک میلیارد و 545 میلیون و 590 هزار ریال در سال جاری پرداخت کرده است.

وی اذعان داشت: بانک کشاورزی به بخشهای زراعت، باغداری، دام و طیور، شیلات و آبزیان، صنایع وابسته به کشاورزی، احداث و تکمیل ساختمان، لوازم خانگی ،بازرگانی، منسوجات و.. مجتمع های جهانگردی، هتل، مخابرات و حمل و نقل، خدمات عمومی ، ضروری و ازدواج، فعالیت ها ی پزشکی و دامپزشکی و.. تا پایان دی ماه سال جاری تسهیلات پرداخت کرده است.

