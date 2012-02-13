ساماندهی مد و لباس آقایان در سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه‌آبادی در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه دایمی مد و لباس اسلامی - ایرانی که روز دوشنبه با حضور حسینی وزیر ارشاد و جمعی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس در ساختمان نمایشگاه مد و لباس واقع در میدان ولیعصر(عج) برگزار شد گفت: مد و لباس خانم ها اکنون در قالب یک نمایشگاه ارایه شده است چون اعتبارات و حساسیت جامعه فعلاً بر روی موضوع پوشاک بانوان است اما ممکن است در حوزه کیف، کفش و ... نیز مطالعاتی انجام بگیرد و نمایشگاه‌هایی برگزار کنیم.

وی افزود: الگوهای موجود در این نمایشگاه با مشارکت بخش خصوصی باید در تمام تهران گسترش یابد.

شاه‌آبادی گفت: باید واسطه‌ای بین تولیدکننده و طراح لباس ایرانی- اسلامی به وجود می‌آمد. برپایی این نمایشگاه حرکت خوبی است که این دو قشر جامعه را به یکدیگر پیوند زده تا بتوان مدل‌های مناسب ایرانی را برای جامعه عرضه کرد. بنابراین یک نمایشگاه با موضوع مد و لباس نباید مخصوص به یک مکان و یک شهر شود و باید آن را در شهرها و استانهای دیگر نیز راه اندازی کنیم.