به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت اسفندیار احمدیه؛ هنرمند فقید نقاش و پدر انیمیشن ایران عصر امروز، سه‌شنبه 24 بهمن‌ماه در تالار شهناز خانه هنرمندان برگزار می‌شود. در این مراسم مجید سرسنگی، مدیرعامل خانه هنرمندان صحبت خواهد کرد.

استاد اسفندیاراحمدیه متولد ۱۳۰۷در محله پامنار تهران بود. او به مدت ۲ سال از ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۶ در نزد استاد علی اصغر پتگر به تعلیم نقاشی پرداخت. سپس در سال ۱۳۲۶ به هنرستان کمال‌الملک رفت و از حضور بزرگانی چون اسماعیل آشتیانی، محمود اولیا و حسین شیخ بهره‌ گرفت.

اسفندیار احمدیه به علت شاگردی در نزد شاگردان کمال الملک و نیز به علت همفکری با این جریان مهم نقاشی معاصر ایران، در امتداد منطقی مکتب کمال الملک قرار گرفته است.



وی در واقع بانی انیمیشن در ایران و پدر پویانمایی ایرانی بود که در سال ۱۳۳۶ با ساخت دو فیلم "ملانصرالدین" و "قمر مصنوعی" نام خود را به عنوان بنیانگذار نقاشی متحرک در ایران به ثبت رساند. احمدیه این دو فیلم را با مداد طراحی کرده و به مدت ۲ دقیقه به حرکت در آورده بود! کارگردان فیلم "قمر مصنوعی" یک ارمنی به نام پطروس پالیان بود.



احمدیه در سال های پایانی دهه ۳۰ و سال های آغازین دهه ۴۰ آثار زیادی در زمینه نقاشی متحرک به وجود آورد که از آن جمله است: طراحی و نقاشی و کارگردانی فیلم "اردک حسود" در سال ۱۳۴۱ طراحی و نقاشی و کارگردانی فیلم "خوشه گندم" در سال ،۱۳۴۲ نقاشی فیلم "خروس بی‌محل" و نقاشی فیلم "بادبادک به کجا می روی؟" به کارگردانی افخم ماکویی..



استاد احمدیه باوجود کهولت سن، تا روزهای پایانی عمر خویش نیز همچنان در مرکز آفرینش‌های هنری صبا به تولید انیمشین مشغول بود و از تلاش و فعالیت برای اعتلای این هنر در کشور فروگذار نکرد.