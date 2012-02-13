دادگاه پرونده فساد بزرگ اقتصادی 29 بهمن برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در بیست و ششمین نشست خبری خود در سال جاری در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاس بزرگ گفت: برای 32 نفر کیفرخواست صادر شد و شعبه اول دادگاه انقلاب مسئول رسیدگی به پرونده هستند. همه متهمان می توانند وکیل اختیار کنند. جلسه دادگاه هم در روز شنبه هفته آینده 29 بهمن ماه به صورت علنی برگزار می شود.



وی افزود: قاضی این پرونده فردی با سابقه 30 ساله است که تجربیات بسیار زیادی در دادسرا، دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه تجدید نظر دارد و برای رسیدگی به این پرونده صلاحیت کامل دارد که نامش قاضی " ناصر سراج" است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: بخشهایی از اتهامات این متهمان مفتوح است و هنوز کیفرخواست برای آنها صادر نشده است. البته کیفرخواست بسیار سنگین است.



اژه ای در ادامه از حضور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن قدردانی کرد و افزود: حضور مردم در حالی بود که تمام دشمنان ایران و اسلام با بوقهای تبلیغاتی بر علیه کشورمان اقدام می کنند.



وی همچنین از مردم خواست تا با حضور پرنشاط در عرصه انتخابات نقشه دشمنان را نقش بر آب کنند. همچنین از برخی افراد هم خواست با بداخلاقیها و ایجاد شایعه موجب شاد شدن دشمنان نشوند و مطمئن باشند که قوه قضائیه بدون اغماض با آنها برخورد می کند.



سخنگوی دستگاه قضا در مورد ستادهای ویژه پیشگیری از جرائم انتخاباتی گفت: فعالیت این ستادها بسیار موثر بوده و تشکیل جلسات در این ستادها برقرار بوده است. هر چند که شکایتها نسبت به گذشته بسیار کم بوده ولی باید سعی کنیم هیچ شکایتی وجود نداشته باشد.