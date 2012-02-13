مسابقات تیراندازی نیروی مسلح در فارس/ دستگیری مسافر حامل هروئین

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش و تربیت فرماندهی انتظامی فارس از برگزاری مسابقه تیراندازی نیروهای مسلح استان در فارس به میزبانی فرماندهی انتظامی این استان خبر داد.

سرهنگ رحیم نوری توضیح داد: یک دوره مسابقه تیراندازی به مناسبت دهه مبارک فجر و میلاد مسعود پیامبر گرامی اسلامی(ص) و امام جعفر صادق (ع) با شرکت تیمهای تیراندازی نیروهای مسلح استان به میزبانی فرماندهی انتظامی فارس برگزار شد.

وی اظهار داشت: این دوره از مسابقات در قالب تیمهای چهار نفره در دو رشته تفنگ بادی و طپانچه بادی در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز برگزار شد.

مسافر حامل هروئین دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان داراب از دستگیری مسافر یک مسافرکش بین شهری به جرم حمل هروئین خبر داد.

سرهنگ دیندارلو توضیح داد: ماموران هنگام کنترل و بازرسی خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه خودروی سواری پراید به رانندگی فری به نام"ع-ف" مشکوک شدند و بلافاصله اقدام به توقیف خودرو کردند.

وی ادامه داد: این خودرو حامل چهار مسافر بود که ماموران پس از بازرسی یکی از مسافران ب نام "ع-س" یک کیلو مواد مخدر از نوع هروئین را که به طرز ماهرانه ای در لباس خود جاسازی کرده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: متهم بلافاصله توسط ماموران دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس مواد مخدر شهرستان منتقل شد.

وی همچنین از کشف چهار کیلو و 900 گرم تریاک در عملیات دگیری توسط ماموران در داراب خبر داد.