به گزارش خبرنگار مهر، مشخص شدن بدمیتونبازان اعزامی به بازیهای المپیک لندن بر اساس جایگاه آنها در رده بندی جهانی انجام میشود. به همین دلیل بدمینتونبازان کشورمان حضور در رقابتهای بین المللی زیادی را در برنامه قرار دادهاند که امتیاز آنها در رده بندی جهانیشان تاثیر گذار است.
البته بدمینتونبازان کشورمان با هزینه شخصی در رقابتهای بینالمللی شرکت میکنند اما رئیس فدراسیون بدمینتون قول داده در صورتیکه هر یک از آنها موفق به کسب سهمیه المپیک شوند 20 میلیون تومان پاداش دریافت کنند. این پاداش جدا از پاداش 7 میلیون تومانی کمیته ملی المپیک و به طور مستقیم از طرف فدراسیون بدمینتون اهدا خواهد شد.
محمدرضا پوریا این موضوع را در نشست خبری امروز خود که به منظور تشریح مسابقات بینالمللی دهه فجر برگزار شد، اعلام کرد. وی همچنین تاکید کرد که ورزشکارانی هم که در رقابتهای بینالمللی بتوانند عنوانهای اول تا سوم را کسب کنند پاداشهایی تعلق میگیرد.
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