به گزارش خبرنگار مهر، مشخص شدن بدمیتون‎بازان اعزامی به بازی‎های المپیک لندن بر اساس جایگاه آنها در رده بندی جهانی انجام می‌شود. به همین دلیل بدمینتون‌بازان کشورمان حضور در رقابت‌های بین ‌المللی زیادی را در برنامه قرار داده‌اند که امتیاز آنها در رده بندی جهانی‌شان تاثیر گذار است.

البته بدمینتون‌بازان کشورمان با هزینه شخصی در رقابت‎های بین‎المللی شرکت می‎کنند اما رئیس فدراسیون بدمینتون قول داده در صورتیکه هر یک از آنها موفق به کسب سهمیه المپیک شوند 20 میلیون تومان پاداش دریافت کنند. این پاداش جدا از پاداش 7 میلیون تومانی کمیته ملی المپیک و به طور مستقیم از طرف فدراسیون بدمینتون اهدا خواهد شد.

محمدرضا پوریا این موضوع را در نشست خبری امروز خود که به منظور تشریح مسابقات بین‎المللی دهه فجر برگزار شد، اعلام کرد. وی همچنین تاکید کرد که ورزشکارانی هم که در رقابت‎های بین‏المللی بتوانند عنوان‎های اول تا سوم را کسب کنند پاداش‎هایی تعلق می‎گیرد.