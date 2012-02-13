داوری های جشنواره فجر حیرت آور بود!

علیرضا زرین دست فیلمبردار خوش سابقه سینمای ایران ضمن بیان این مطلب ، با انتقاد از نادیده گرفته شدن ارزشهای فیلم سینمایی ملکه در سی امین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : تاسف خوردن برای داوری این دوره از جشنواره فایده ای ندارد و داستان تبعیض قدیمی و ادامه دار است اما با داوری ای که برای فیلمبرداری فیلم های بخش مسابقه صورت گرفت، یقین پیدا کردم که نگاه تبعیض آمیز به خصوص درباره شخص من بی پایان است .

انتظار داشتم فیلمبرداری "ملکه" مورد توجه قرارگیرد

وی در ادامه افزود : در دورانی که جوان تر بودم باید برای فیلم های مختلف جایزه می گرفتم و دلخوش می شدم، ولی متاسفانه این تشویق ها و تمجیدها در مرحله نامزدی متوقف می شد . اما انتظار داشتم فیلمبرداری ، فیلم ملکه که به گفته بسیاری از منتقدان، تماشاگران و اهالی سینما شاخص بود مورد توجه قرارگیرد ولی چنین نشد.

زرین دست در ادامه صحبت های خود با اشاره به این مطلب که در بخش بین الملل جشنواه فیلم فجر جایزه دریافت کرده است گفت : در بخش بین الملل این دوره از جشنواره فیلم فجر جایزه ای اهدا شد ، ولی متاسفانه این جایزه در بخش های مختلف خبری مطرح نشد . با این اوصاف گمان می کنم به صرف اینکه در این بخش جایزه گرفته ام، ارزشهای فیلمبرداری فیلم ملکه در بخش مسابقه سینمای ایران نادیده گرفته شد. این درحالی است که داریوش مهرجویی و پرویز شیخ طادی در بخش بین الملل نیز جایزه گرفتند اما بیشترین جوایز بخش مسابقه سینمای ایران را نیز از آن خود کردند.

"ملکه" آبروی سینمای جنگ است

این فیلمبردار در ادامه افزود : یکی از جوایز بخش مسابقه سینمای ایران در بخش بازیگری به هنرمندی برای مجموع آثار او اهدا شد اما هیچ جایزه ای به بازیگر نقش اول این فیلم که انصافا از بهترین بازی ها بود تعلق نگرفت . بنابراین معتقدم که ارزشهای فیلم ملکه در پیکر سینمای ایران نادیده گرفته شده است . درست به همین دلیل است که احساس می کنم بودن و یا نبودن آدمی مثل من که حرفه خود را به خوبی می داند تفاوتی برای سینمای ایران ندارد .

وی درادامه صحبت های خود با اشاره به نادیده گرفته شدن این فیلم در تمامی بخش های مورد ارزیابی این دوره از جشنواره فیلم فجر گفت : تعجب کردم وقتی آرای داوران را دیدم چراکه فیلم هایی با کیفیت پایین جایزه های مختلف را دریافت کردند اما به عنوان مثال هیچ جایزه ای به محمدعلی باشه آهنگر برای فیلمنامه و یا کارگردانی تعلق نگرفت . این درحالی است که من می دانم این کارگردان سه سال از عمر این فیلم را صرف تحقیق و پژوهش کرده تا حرفی ناگته نماند و با فیلمنامه کامل سر صحنه حاضر شد.

زرین دست در پایان افزود : از سوی دیگر کارگردان فیلم "ملکه" از انسان های در جنگ مانده است و در طول تمام سالهای جنگ در شرایط سخت زندگی کرده و مقوله های مربوط به دفاع از میهن را با پوست و جان خود از نزدیک لمس کرده است از همین رو معتقدم که ارزشهای این فیلم نادیده گرفته شد و انصافا در حق فیلم ملکه که به نوعی آبروی سینمای جنگ و ایران است اجحاف شد.