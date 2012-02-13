قتل مرد معتاد در کمپ غیرقانونی ترک اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت دو بامداد هفتم بهمن امسال مأموران کلانتری 127 نارمک از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 در جریان مرگ مشکوک یک نفر در کمپ ترک اعتیاد در خیابان گلبرگ – خیابان صفایی قرار گرفتند .

با حضور مأموران ، جوانی 30 ساله به عنوان مدیر کمپ در تحقیقات مقدماتی گفت: فردی به نام امیر 45 ساله به علت خودزنی فوت کرده است .

با وجود اظهارات اولیه مدیر کمپ در خصوص اقدام امیر به خودزنی ، مأموران با تشکیل پرونده مقدماتی و انجام هماهنگی های لازم ، جسد را برای تعیین علت اصلی مرگ ، به پزشکی قانونی منتقل کردند .

کارشناسان پزشکی قانونی پس از معاینه جسد در گزارش خود اعلام کردند، علت اصلی مرگ صدمات متعدد وارد شده به ناحیه سر و قفسه سینه بوده است .

با توجه به اعلام نظریه پزشکی قانونی ، پرونده با موضوع فوت مشکوک تشکیل و به دستور قاضی رودگر ، بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

کارآگاهان اداره دهم در اولین مرحله از تحقیقات مطلع شدند که محل احداث شده تحت عنوان کمپ ترک اعتیاد ، فاقد هرگونه مجوز قانونی از سازمان های مربوطه است و این محل در طول فعالیت یک ساله خود اقدام به پذیرش افراد متقاضی ترک اعتیاد کرده است .

کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود ، به بررسی سوابق مدیر کمپ به نام اسماعیل 36 ساله پرداختند . نتیجه این تحقیقات نشان داد که اسماعیل یکی از افرادی است که سابقه مصرف موادمخدر داشته و پس از اقدام به ترک اعتیاد ، به استخدام فردی به نام حسین 31ساله در آمده و از حدود سه ماه پیش به عنوان مدیر کمپ مشغول به کار شده است .

با توجه به نظریه پزشکی قانونی در خصوص مشخص شدن علت اصلی مرگ ، هماهنگی های لازم با کلانتری127 نارمک انجام واسماعیل دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال پیدا کرد .

با آغاز تحقیقات کارآگاهان ، اسماعیل همچنان مدعی بود که امیر به علت خودزنی فوت کرده و او هیچ دخالتی در مرگش نداشته است. تحقیق از شاهدان نیز نشان داد شب حادثه امیر و اسماعیل با یکدیگر درگیر شده بودند.

سرانجام تحقیقات کارآگاهان و ارائه مدارک غیر قابل انکار ، اسماعیل را مجبور به اعتراف کرد و او در پنجشنبه 20 بهمن در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : شب حادثه من در طبقه پایین ساختمان بودم که ناگهان صدای فریادی شنیدم . به سرعت به طبقه بالا رفته و این بار صدای شکستن شیشه را شنیدم . وقتی که وارد اتاق شدم ،امیر را مشاهده کردم که شیشه در بالکن را شکسته و یک تکه از آن را برداشته و قصد خودزنی دارد . خودم را روی او انداخته و شیشه را از دستش گرفتم . پس از آن امیر را تا کنار پله ها کشاندم ولی او همچنان مقاومت می کرد و باعث شد تا از دستم رها شود و با پشت سر از پله ها سقوط کند . سرش چندین بار به پله ها برخورد کرد . دوباره با او درگیر شدم و این بار او را از پله ها به پایین هل دادم زمانی که امیر را به سمت پایین هل دادم ، او پایم را گرفت و باعث شد تا تعادلم به هم خورده و من نیز به روی سینه او افتاده و هر دو حدود 10 پله را به پایین پرتاب شدیم . لباس او را پاره کرده و در دهانش گذاشتم و پس از بردن او به داخل یکی از اتاق ها ، دست و پاهای او را با پاره کردن ملحفه بسته و او را در همانجا حبس کردم . پس از گذشت چند ساعت متوجه شدم که او فوت کرده است .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ - با این خبر با گفت : متأسفانه در این پرونده شاهد آن هستیم که فردی بدون طی کردن دوره های علمی لازم و داشتن هرگونه تخصص لازم اقدام به راه اندازی کمپ غیر قانونی ترک اعتیاد کرده که در ادامه رسیدگی به این پرونده ، دستور بازداشت این فرد به نام حسین از سوی قاضی پرونده صادر و کارآگاهان اداره دهم او دستگیر کردند .

وی در پایان این خبر افزود : با توجه اعترافات صریح متهم اصلی پرونده در خصوص درگیری منجر به مرگ ، قرار بازداشت موقت برای متهم صادر و تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده در دستور کار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .

