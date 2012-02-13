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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

نشست خبری محسنی اژه‌ای ــ 3

محکومیت جوانفکر به 6 ماه حبس/ دستگیری برخی اخلالگران انتخابات

محکومیت جوانفکر به 6 ماه حبس/ دستگیری برخی اخلالگران انتخابات

سخنگوی دستگاه در مورد پرونده علی اکبر جوانفکر مدیرمسئول روزنامه ایران گفت: در یکی از پرونده ها حکم صادر و قطعی شده است که بر اساس آن وی به 6 ماه حبس محکوم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در بیست و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به اینکه برخی از سایتهای وابسته به فتنه 88 خبری را مبنی بر راهپیمایی روز 25 بهمن را منتشر کرده اند گفت: هر فرد و گروهی بخواهد امنیت و آسایش مردم را برهم بزند قانون جلوی آنها می گیرد. مردم هم دیگر فریب نمی خورند.

وی افزود: دادستانهای کشور و دادستان تهران حواسشان جمع است و پیش بینیهای لازم را انجام می دهند. دادستان تهران هم اقداماتی را انجام داده است.

دادستان کل کشور در مورد پرونده علی اکبر جوانفکر مدیرمسئول روزنامه ایران گفت: حکم قطعی صادر و وی به 6 ماه حبس محکوم شده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد اینکه برخی از نمایندگان فعلی مجلس به دلیل دست داشتن در اختلاس اخیر رد صلاحیت شدند گفت: تشخیص صلاحیت بر عهده هیئتهای تشخیص است. حتی برخی از افراد ممکن است رد صلاحیت شوند ولی ارتباطی با محکومیت و پرونده داشتن آنها در دستگاه قضا ندارد. اینکه هر شخصی پرونده دارد باید رد صلاحیت شود صحیح نیست و باید دلیل رد صلاحیت را از شورای نگهبان سوال کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد ارسال گزارش کمیسیون اصل 90 به قوه قضائیه گفت: هنوز این گزارش ارسال نشده است.

وی همچنین در مورد پرونده خاوری گفت: هنوز اتفاق جدیدی نیفتاده است و اینترپل هنوز گزارشی نداده است.

محسنی اژه ای در مورد اصلاحات قانون مجازات اسلامی و حذف حکم سنگسار در این قانون گفت: این قانون اصل 85 است و تنها سه سال به صورت آزمایشی اجرا می شود. وقتی هم تصویب و ابلاغ شد باید به آن عمل کنیم.

محسنی اژه ای در خصوص اخلالگران در عرصه انتخابات گفت: امسال ستادهای ویژه ای در استانها و شهرستانها ایجاد شد که با هماهنگی وزارت کشور و شورای نگهبان در جهت جلوگیری از تخلفات انتخاباتی اقدام کنند. درحوزه آموزش و اطلاع رسانی هم اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود: عده ای که قصد اخلال در روند انتخابات را داشتند شناسایی شدند ولی اینکه قصد قبلی داشتند باید بررسی شود.

کد مطلب 1532925

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