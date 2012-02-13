به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «حقوق مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا» نوشته محمد سرشار، پیش از ظهر امروز دوشنبه 24 بهمن با حضور محسن اسماعیلی و نویسنده اثر در سرای روزنامهنگاران ایران برگزار شد.
نویسنده کتاب در ابتدای این برنامه گفت: برای بررسی و نوشتن این کتاب، مقدمات ضمنی را بررسی کردم. اعتقاد ما این است که اسلام به عنوان دین خاتم پایهگذار تمدنی است که میراثدار تلاشهای طول تاریخ انسان است. بر این اساس، جهان در قالب سه نسبت مورد بررسی قرار گرفت. اول نسبت انسان با خداوند، دوم نسبت انسان با انسان و سوم نسبت انسان با طبیعت. قالب نشریات به عنوان ابزار پیامرسانی از این 3 نسبت جدا نیستند. نسبت خدا، انسان و طبیعت با نشریات هم از دیگر مسائلی است که در ابتدای این کتاب مورد بررسی قرار گرفت.
محمد سرشار افزود: در دوره تاریخی معاصر، ما به دنبال پایهگذاری تمدنی هستیم که مقدمه تمدن آخرالزمانی باشد. بعد از رخوت چند قرنی که مسلمانان داشتند و از نظر پیشرفت، از تمدن غرب عقب افتادند در حال حاضر ما در دوران بازیابی هستیم. یکی از شئون بازسازی، شأن نشریات است. در تالیف این اثر به دنبال یافتن نشریه مطبوع تمدن اسلامی بودم که کاربرد عملیاتی و اجرایی داشته باشد. یکی از ویژگیهای این اثر نسبت به آثار دیگر در همین است که به دنبال مسائل کاربردی است.
این نویسنده در ادامه گفت: علم حقوق به گذشته پدیدههای اجتماعی میپردازد و علم منفعلی است. چون سعی دارد در مقابل وقایع، واکنش داشته باشد و علمی نیست که کنش در آن باشد. بنابراین نمیتواند جامعه را به جامعه آرمانی نزدیک کند. در سالهای اخیر یک میان رشته در علم حقوق ذیل جرمشناسی به نام سیاست جنایی به وجود آمد که سعی کرد آن جنبههای منفعلانه علم حقوق را برطرف کند و تدابیر کنشمندانهای را در علم حقوق به نمایش بگذارد.
سرشار گفت: یکی از بهانههای ورود به مفهوم حقوق مطبوعات، بررسی سیاست جنایی بود. مجموعه این مباحث باعث شد فکر اولیه نوشتن این کتاب شکل بگیرد. البته قضاوت خوانندگان نشان خواهد داد که چقدر آن فکر اولیه محقق شده است. یک نکته مهم دیگر که در نوشتن کتاب به آن توجه داشتم، این بود که از الگوگیری از کشورهای دیگر و نقاط قوتشان غافل نشویم و از این جهت بررسی حقوق مطبوعات در کشور آمریکا هم در کتاب جا گرفت. آمریکا دارای بیشترین تنوع رسانهای در دنیاست و سردمدار فعالیتهای رسانهای در جهان، چه در قالب مطبوعات و چه در قالب رسانههای دیگر. طبیعی است که اگر بخواهیم از تجربیات یکی از کشورهای مطرح دنیا در این زمینه استفاده کنیم، باید آمریکا را جلوی چشم داشته باشیم چون گریزی از استفاده از این تجربیات نیست. به همین جهت حقوق مطبوعات در آمریکا هم مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد دستاوردهای این کشور و کشور خودمان در زمینه حقوق مطبوعات مورد بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: متاسفانه ورود به مساله حقوق مطبوعات از ابتدای مشروطه تا امروز، با نگاههای محدودکننده و چارچوبگذاری برای مطبوعات همراه بوده است. شاهان قاجار وقتی ناچار شدند بخشی از اختیاراتشان را به مردم واگذار کنند، احساس کردند آزادی مطبوعات چالش جدی برایشان محسوب میشود و متاسفانه نگاهشان به مطبوعات اصلا اسلامی نبود چون فکر میکردند نشریات قدرت آنها را محدود میکنند. در دوره بعد از انقلاب هم تبیین و تنظیم قانون مطبوعات در زمان رقابتهای سیاسی بوده و جریانهای سیاسی سعی کردند با به نوعی گروکشی، این قانون و حقوق رسانههای جریان مخالف خودشان را به چالش بکشند.
این نویسنده افزود: چنین نگاههایی باعث شده تا اصل روزنامهنگاری در کشور ما در حاشیه قرار بگیرد و تامین منافع کوتاهمدت سیاسی جای آن را بگیرد. در هر بخشی از این کتاب، جمعبندیهایی انجام گرفته که مطلوب و در راستای قانون مطبوعات است و شاید این کتاب، اولین کتابی در کشور ما باشد که حقوق مطبوعات را در ایران از ابتدا تا امروز بررسی کرده باشد و مختصری از یافتههای اندیشمندان ما و آمریکا در این زمینه محسوب شود.
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