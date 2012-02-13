ورزشکاران ادب دینی را سرلوحه رفتار خویش قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی صبح دوشنبه در جمع برخی از ورزشکاران این استان گفت: جوانان این استان از استعدادهای بی شماری برخوردار هستند که در صورت ایجاد بسترهای مناسب، توانایی درخشش در عرصه های مختلف را دارند.

وی بیان کرد: اگر جوانان این استان از سوی دولت تقویت و حمایت شوند، آینده بسیار درخشانی دارند.

آیت الله ملک حسینی اظهار داشت: در طول دوران دفاع مقدس هم جوانان این استان همیشه در خط اول مبارزه بودند و حماسه های زیادی خلق کردند.

وی اضافه کرد: یقین دارم که اگر بازهم جنگی رخ دهد، جوانان این استان بازهم در راس همه مردم کشور در مقابل دشمن خواهند ایستاد.

آیت الله ملک حسینی همچنین تصریح کرد: انسان اگر در مسیر پیروزی قرار گرفت باید سجده شکر بجای آورد و موفقیتش را مدیون عنایت خداوند بداند تا خداوند در همه حال او را یاری کند.

عضو خبرگان رهبری حمایت ورزشکاران این استان از دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای و انقلاب اسلامی را تحسین کرد و گفت: ورزشکارانی موفق هستند که در کنار ورزش به آستان خداوند نیز توجه داشته باشند و چنین افرادی مورد لطف پروردگار قرار می گیرند.

وی همچنین بر ورزشهای سوارکاری، شنا و تیراندازی و توکل برخدا در مسابقات و برپاداشتن نماز در کنار ورزش تاکید کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان هم در این دیدار گفت: هرجا به جوانان اعتماد کردیم، شاهد نتایج خوبی در همه عرصه ها بوده ایم.

محمد شفیعی افزود: جوانان این استان همواره پیرو ولایت فقیه و حامی انقلاب اسلامی هستند و موفقیتهای خود را مدیون این انقلاب می دانند.