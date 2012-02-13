برگزاری جشنواره شنا در شمال غرب تهران/ سرپرست هیئت کشتی استان تهران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید برادرزاده گفت: این جشنواره با همکاری تربیت بدنی شهرداری منطقه 10 و مدیریت مجموعه ورزشی شهدای آزادی و به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شد.

وی افزود: هدف از برگزاری اولین دوره مسابقات شنا در این حوزه، برنامه ریزی در راستای استفاده و شناسایی امکانات و پتانسیلهای موجود منطقه با تکیه بر شناخت افراد مستعد و همچنین جذب جوانان و نوجوانان به میادین ورزشی و حضور در رقابتهای سازنده ورزشی است.

این مسئول بیان داشت: با توجه به استقبال بسیار خوب خانواده ها و ورزشکاران از این مسابقات، می توان گامهای مهمتر و بهتری برای رشد و توسعه این رشته مفرح ورزشی برداشت.

مسابقات ورزشی مختلف ویژه جانبازان و معلولان استان تهران آغاز شد

رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان استان تهران با اعلام مسابقات ورزشی مختلف ویژه جانبازان و معلولان استان تهران، گفت: مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال با ویلچر لیگ برتر جانبازان و معلولین از روزهای اول و دوم اسفند درورزشگاه 22 بهمن تهرانپارس برگزار می شود.

علی لواسانی افزود: از استان تهران، تیم های داداشی کهریزک وستارگان ایثار تهران دراین مرحله حضور خواهند داشت.

وی بیان داشت: آمادگی تیم ملی تنیس با ویلچر جانبازان و معلولان نیز از 23 بهمن آغاز شده و تا روز اول اسفند در تهران برگزار خواهد شد و اکبر قربانی از تهران در این اردو شرکت خواهد داشت.

این مسئول اضافه کرد: چهارمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال هفت نفره در جزیره کیش آغاز شده و تا روز 29 بهمن ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: محمد عسگری نیز از تهران در اردوی آمادگی تیم ملی دوچرخه سواری حضور دارد.

گفتنی است مرتضی حیدری، احمد جانعلی، مسعود عماری، امین اله مانی و حمید شرافتی از دیگر دعوت شدگان به این اردو هستند.

سرپرست هیئت کشتی استان تهران معرفی شد

علی اکبرنژاد عضو سابق تیم ملی کشتی آزاد و استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، از سوی رئیس فدراسیون کشتی به عنوان سرپرست هیئت کشتی این استان شد.

علی اکبرنژاد متولد 25 شهریور ماه سال 1346 در تهران است. عضو سابق تیم ملی کشتی آزاد یک مدال طلا و یک مدال برنز بازی‌های آسیایی و دو مدال طلا و یک مدال نقرهٔ قهرمانی آسیا در وزن 68 کیلو را به دست آورده ‌است.

اکبرنژاد در المپیک 1992 بارسلون هم به مقام چهارم رسید. وی دارای مدرک دکتری فیزیولوژی ورزشی است. اکبرنژاد هم اکنون معاون اداری و مالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی و استادیار این دانشکده است.

برگزاری دوره دوم مسابقات ورزشی آموزشگاههای دختران در تهران

رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران از برگزاری مرحله دوم مسابقات ورزشی آموزشگاههای دختران شهرستانهای استان تهران به مناسبت دهه فجر خبر داد.

حمیدرضا صائبی افزود: مسابقه ژیمناستیک مقطع ابتدایی در سالن شهید قیانوری، مسابقات والیبال در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در سالن 22بهمن ناحیه یک ری، ورزش آغازین در مقطع ابتدایی و راهنمایی در سالن ورزشی شادروان محمدی رباط کریم برگزار شد.

وی یادآور شد: مسابقه طناب زنی نیز در هرسه مقطع 23 بهمن ماه در سالن الغدیر شهر قدس برگزار خواهد شد.

کشتی گیران جوان محلات 22 گانه پایتخت به رقابت پرداختند

کشتی گیران جوان محلات 22 گانه پایتخت در هفتمین دوره مسابقات کشتی آزاد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این رقابتها همزمان به طلیعه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران به میزبانی منطقه 17 تهران در مجموعه ورزشی امام سجاد(ع) برگزار شد.

در این مسابقات که با حضور سید محمد آقامیر رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران انجام شد، برترینهای رده سنی جوانان معرفی و از پیشکسوتان و نام آوران این رشته چون اسرافیل دودانگه، ابراهیم خیرالله زاده، هاشم حبیبی و مرتضی لطفی تجلیل شد.

گفتنی است در پایان این پیکارها، تیم منطقه 11 با کسب 69 امتیاز برسکوی نخست ایستاد. همچنین منطقه 17 با کسب 68 امتیاز دوم شد و منطقه 18 با 40 امتیاز سکوی سوم راتصاحب کرد و جوایز تیمها و نفرات برتر توسط مهندس فرهمند و آقامیر اهدا شد.

تیم شطرنج تهران در مسابقات رده های سنی کشور قهرمان شد

مسابقات شطرنج رده های سنی کشور در دو بخش بانوان و آقایان برگزار و تیم شطرنج تهران قهرمان شد.

در این مسابقات که در رده های سنی زیر 18 سال برگزار شد، تیم تهران با اقتدار کامل و با کسب هفت مدال طلا، چهار مدال نقره و دو مدال برنز بر سکوی نخست ایستاد.

در بخش تیمی پویا محمدی، برنا درخشانی، فرزاد بلورچی و کاوه قاضی الشریف مدال طلا کسب کرده و نیما فندرسکی و آرین خرسندی مدال نقره، فریده پژوم تاجانی و میلاد کفاش نیز مدال برنز به دست آوردند.

همچنین در بخش تیمی بانوان این رقابتها، درسا درخشانی، کیمیا مرادی و نیوشا افشار مدال طلا، رعنا حکیمی فرد و زهرا آزادواری نیز مدال نقره را به خود اختصاص دادند.