سایپا بازی بسیار حساسی مقابل سپاهان خواهد داشت

عباس محمد رضایی هافبک تیم فوتبال سایپا در گفتگو با خبرنگار مهردرباره آخرین شرایط تیم خود گفت: پس از دیدار مقابل استقلال تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم تمام بازیکنان ما فقط به دیدار مقابل سپاهان فکر می کنند و فکر می کنم اگر مانند بازی با استقلال در برابر سپاهان دچار اشتباهات کوچک نشده و بد شانسی نیاوریم، می‌توانیم اصفهان را با امتیاز ترک کنیم.

محمد رضایی در مورد دیدار روز سه شنبه با سپاهان اظهار داشت: بازی بسیار حساسی در پیش خواهیم داشت سپاهان تیم قدرتمندی است و بازیکنان بسیار خوبی دارد این تیم در حال حاضر در صدر جدول قرار دارد و ما می دانیم چه دیدار سختی خواهیم داشت ولی هدف ما گرفتن امتیاز از اصفهان است تا چند پله ای در جدول صعود داشته باشیم.

وی ادامه داد: سپاهان در دو دوره گذشته قهرمان لیگ برتر شده است و افتخارات زیادی کسب کرده ولی تیم ما سابقه پیروزی در فولاد شهر را دارد و با برنامه ریزی کادر فنی و تمریناتی که روی نقاط ضعف و قدرت حریف کار کردیم می توانیم پیروز شویم.

بازیکن سایپا در پایان گفت: برنامه ریزی خوبی در لیگ صورت نگرفته و فشردگی لیگ باعث شده خیلی از بازیکنان ما با مصدومیت مواجه شوند که امیدوارم در ادامه لیگ تیم ما دچار مشکل نشود.