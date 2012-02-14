به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در شناسنامه این کتاب (قسمت مربوط به فیپا و مجوز نشر) نام آن «مردم‌شناسی جنسیت» ذکر شده، در مقدمه و دیگر قسمت‌های آن از عنوان «انسان‌شناسی جنسیت» برای آن استفاده شده است.

امیلیا نرسیسیانس نویسنده این کتاب در مقدمه‌ای که برای آن نوشته، تاکید کرده است: عنوان کتابی که در دست دارید، از دو واژه انسان‌شناسی و جنسیت تشکیل شده است.

به هر روی این کتاب که مباحث آن در طول درس انسان‌شناسی جنسیت نرسیسیانس استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تدوین شده، تحول زندگی انسان‌ها را با تاکید بر مسئله جنسیت در دو بعد زمانی و مکانی بررسی کرده است.

فصل اول کتاب اخیر به درک طبیعت انسان می‌پردازد دارد تا روند شکل‌گیری فیزیکی، عاطفی و ویژگی‌های شناختی را در گذر زمان مورد بررسی قرار دهد.

در فصل دوم فرهنگ‌های گوناگونی معرفی شده‌اند و طی آن ثابت شده که نقش‌های هر دو جنس در بافت اجتماعی و فرهنگی گوناگون می‌تواند متفاوت باشد و اندیشه‌های قالبی در یک جامعه در مورد هر یک از دو جنس در جوامع دیگر صادق نیست.

این کتاب در فصل سوم به بررسی نقش اجتماعی زن و مرد در فرهنگ‌های گوناگون، به ویژه در جوامع شکارگری می‌پردازد.

امیلیا نرسیسیانس در فصل چهارم تجربه اجتماعی شدن زن و مرد را در روند زندگی روزمره مورد توجه قرار می‌دهد و سعی دارد تاثیر فرهنگ را در رفتارهای روانی، حرکتی و گفتاری دو جنس از بدو کودکی و در تعاملات اجتماعی دوران جوانی و نوجوانی بررسی کند.

زبان و جنسیت موضوع فصل پنجم این کتاب است که طی آن نویسنده توضیح می‌دهد از طریق تحلیل علمی زبان هر جامعه یی می توان به موقعیت، نقش و حضور اجتماعی هر یک از دو جنس پی برد.

چگونگی پذیرش الگوهای حاکم بر جامعه که دارای تاثیرات روانی، رفتارشناختی خاصی است و پی بردن زنان و مردان به نقش های اجتماعی خود از طریق این الگوها نیز موضوع فصل ششم این کتاب است.

پیشینه بیداری اجتماعی انسان ها و حرکت های مربوط به احقاق حقوق مدنی و به ویژه جنبش زنان نیز بحث محوری فصل هفتم «انسان شناسی جنسیت» است و در فصل هشتم موضوعاتی همچون ذهنیت در سطح خرد و کلان و همچنین درونی کردن هنجارهای اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد.

فصل نهم این کتاب نویسنده تلاش کرده با مشاهده زندگی روزانه انسان‌ها، کنش‌های اجتماعی آنها را قابل درک کند و در فصل دهم نیز با اشاره به گفته سیمون دوبووار مبنی بر اینکه؛ «زن، زن زاییده نمی شود، بلکه زن ساخته می شود» پارادایم های فمینیستی را در حیطه جنسیت معرفی و تشریح می کند.

چاپ دوم این کتاب 214 صفحه‌ای در 550 نسخه با بهای 6000 تومان و با حمایت سازمان میراث فرهنگی از سوی انتشارات افکار راهی بازار شده است.