ساخت 30 مجتمع خدماتی بین راهی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بهره برداری از 6 مجتمع خدماتی- بهداشتی بین راهی از این محل بزودی در استان انجام می شود و با افزوده شدن این واحدها به تاسیسات گردشگری گلستان، خدمت رسانی به گردشگران افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: همچنین عملیات اجرایی 10واحد از این مجتمع‏ها با پیشرفت فیزیکی 70 درصدی و 14 واحد دیگر با پیشرفت فیزیکی 40 درصد همراه است.

عباسی با تاکید بر اینکه ساخت این مجتمع‏ها از محل اعتبارات ملی انجام می شود، افزود: اعتبار هرکدام از این پروژه ها مبلغی بالغ بر800 میلیون ریال بوده و مساحت هرکدام 120 متر مربع است.

وی با اشاره به اینکه با احداث مجتمع‏های بین راهی، شهرستان‏های ساحلی گلستان نیزبه امکانات گردشگری تجهیز می‏شود، گفت: هر کدام از واحدهای این مجتمع های بین راهی دارای فروشگاه، نمازخانه، حمام، سرویس بهداشتی و اتاق تاسیسات است.

به گفته عباسی، پروژه خدماتی، بهداشتی بین راهی النگ در کردکوی، پروژه خدماتی بهداشتی روشن آباد کردکوی، پروژه خدماتی بهداشتی محمد آباد در جاده آق قلا، پروژه خدماتی بهداشتی باران در جاده گرگان به علی آباد، پروژه خدماتی بهداشتی در فاضل آباد و پروژه خدماتی بهداشتی علی آباد هم اکنون آماده بهره برداری است.

وی اعتبار تقریبی این پروژه های قابل بهره برداری را پنج میلیاردریال عنوان کرد و اظهار داشت: 12 باب نمازخانه، 6 فروشگاه و 12 باب دوش حمام، 48 چشمه سرویس بهداشتی و 6 اتاق تاسیسات در این پروژه ها دیده شده است.

مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری از این پروژه ها، ضمن افزایش خدمات رسانی به گردشگران، شاهد افزایش رضایتمندی مسافران و گردشگران استان باشیم.