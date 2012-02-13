اقامه نماز در بین جوانان بهترین راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صلاحی صبح دوشنبه در چهارمین جشنواره تجارب و نوآوری های انجمن های اولیا و مربیان، با تاکید بر اینکه تفاوت خواندن نماز و اقامه نماز باید در بین دانش آموزان فرهنگ سازی شود، اظهار داشت: باید اولیا و مربیان در راستای اقامه نماز در بین جوانان برنامه ریزی کرده و این قشر را با اهداف شوم دشمن آشنا کنند.

وی باتاکید بر اینکه جنگ نرم هم اکنون به داخل خانه ‌ها نفوذ کرده و خانواده ها را هدف قرار داده است، تصریح کرد: در این زمینه باید بسترهای لازم برای همکاری خانواده با مدرسه فراهم شود.

صلاحی بر اهمیت بنیان خانواده در جامعه اسلامی تاکید کرد و بیان داشت: باید خداشناسی و آشنایی جوانان از فرهنگ اهل بیت(ع) و کتاب آسمانی قرآن در دستور کار انجمن های اولیا و مربیان در مدارس قرار گیرد.

به گفته وی ترویج خدامحوری، قناعت، هماهنگی بین سنت‌ ها، بهره‌ گیری از مشاوره‌ های مختلف و استفاده از اوقات فراغت، توجه به تفاوت‌ های زن و مرد و الگوگیری از سیره نبوی در تحکیم خانواده ‌ها موثر است.

وی به فعالیت ها و جایگاه انجمن های اولیا و مربیان در مدارس اشاره کرد و ادامه داد: آموزش و مشاوره خانواده، ‌توسعه انجمن و جلب مشارکت‌ های مردمی و بخش فرهنگی و اجرایی از مهمترین محورهای فعالیت انجمن ‌های اولیا و مربیان است.

صلاحی انجمن‌ اولیا و مربیان مدارس را یکی از منحصر به فردترین تشکل های سازمان یافته در مسایل آموزشی و تربیتی عنوان کرد و بیان داشت: ویژگی های انجمن های اولیا و مربیان از جمله پوشش گسترده در سطح مدارس اعم از شهری و روستایی، ساختار منعطف برای بهره ‌گیری از فرصت ها و امکانات جامعه محلی و بهره‌ گیری از نظرات اعضا با پشتوانه سطح تحصیلات، تجارب و مهارت های مختلف از مهمترین فعالیت های این حوزه است.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: انجمن های اولیا و مربیان از بستر و امکان مناسبی برای ظهور، نوآوری و ارایه طرح های نوین و اصلاح روش ها در حوزه فعالیت خود برخوردارند.