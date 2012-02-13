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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

اقامه نماز در بین جوانان بهترین راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی است

اقامه نماز در بین جوانان بهترین راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی است

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی نهادینه کردن اقامه نماز در بین دانش آموزان را بهترین راهکار برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صلاحی صبح دوشنبه در چهارمین جشنواره تجارب و نوآوری های انجمن های اولیا و مربیان، با تاکید بر اینکه تفاوت خواندن نماز و اقامه نماز باید در بین دانش آموزان فرهنگ سازی شود، اظهار داشت: باید اولیا و مربیان در راستای اقامه نماز در بین جوانان برنامه ریزی کرده و این قشر را با اهداف شوم دشمن آشنا کنند.

وی باتاکید بر اینکه جنگ نرم هم اکنون به داخل خانه ‌ها نفوذ کرده و خانواده ها را هدف قرار داده است، تصریح کرد: در این زمینه باید بسترهای لازم برای همکاری خانواده با مدرسه فراهم شود.

صلاحی بر اهمیت بنیان خانواده در جامعه اسلامی تاکید کرد و بیان داشت: باید خداشناسی و آشنایی جوانان از فرهنگ اهل بیت(ع) و کتاب آسمانی قرآن در دستور کار انجمن های اولیا و مربیان در مدارس قرار گیرد.

به گفته وی ترویج خدامحوری، قناعت، هماهنگی بین سنت‌ ها، بهره‌ گیری از مشاوره‌ های مختلف و استفاده از اوقات فراغت، توجه به تفاوت‌ های زن و مرد و الگوگیری از سیره نبوی در تحکیم خانواده ‌ها موثر است.

وی به فعالیت ها و جایگاه انجمن های اولیا و مربیان در مدارس اشاره کرد و ادامه داد: آموزش و مشاوره خانواده، ‌توسعه انجمن و جلب مشارکت‌ های مردمی و بخش فرهنگی و اجرایی از مهمترین محورهای فعالیت انجمن ‌های اولیا و مربیان است.

صلاحی انجمن‌ اولیا و مربیان مدارس را یکی از منحصر به فردترین تشکل های سازمان یافته در مسایل آموزشی و تربیتی عنوان کرد و بیان داشت: ویژگی های انجمن های اولیا و مربیان از جمله پوشش گسترده در سطح مدارس اعم از شهری و روستایی، ساختار منعطف برای بهره ‌گیری از فرصت ها و امکانات جامعه محلی و بهره‌ گیری از نظرات اعضا با پشتوانه سطح تحصیلات، تجارب و مهارت های مختلف از مهمترین فعالیت های این حوزه است.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: انجمن های اولیا و مربیان از بستر و امکان مناسبی برای ظهور، نوآوری و ارایه طرح های نوین و اصلاح روش ها در حوزه فعالیت خود برخوردارند.

کد مطلب 1532937

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