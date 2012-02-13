جشن خودکفایی 33 خانواده کمیته امداد امام در چناران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان چناران قبل از ظهر دوشنبه در این جشن که با حضور خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد، گفت: نهاد کمیته امداد از برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است.
حجت الاسلام مظفر تاجی گفت: امروز به برکت انقلاب شاهد سربلندی های مختلفی در حوزه های مختلف هسته ای، فضایی وغیره هستیم و باید قدردان این نعمت الهی باشیم.
وی افزود: خداوند به وسیله کمک کردن به یکدیگر انسانها را مورد آزمایش و امتحان قرارمی دهند.
رئیس کمیته امداد امام چناران نیز در این جشن گفت: هزار و 140 طرح خودکفایی در امداد اجراشده و طرحهای خودکفایی در زمینه صنعتی، کشاورزی و دامپروری است که تعداد زیادی به خوداتکایی رسیده اند.
محمدعلی کوثری افزود: در سال جاری یک میلیارد و100میلیون تومان در قالب وام قرض الحسنه به مددجویان برای اشتغالزایی و خودکفایی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: بیش از 277 میلیون ریال امسال زکات در شهرستان جمع آوری شده که نسبت به سال گذشته 16درصد رشد داشته است و این مبلغ در اهدا کالا به محرومین، اطعام ایتام و محرومین کمک هزینه تحصیلی و درمانی استفاده شده است.
کوثری بیان داشت: در شهرستان چناران 120 نفر از نوعروسان یتیم در نوبت انتظار جهیزیه هستند.
رئیس کمیته امداد چناران به طرح اکرام ایتام اشاره کرد و اظهارداشت: در شهرستان چناران همه ایتام دارای حامی هستند ولی به این معنا نیست که به حامی نیازندارند بلکه با توجه به مشکلات عدیده این ایتام نیاز به حمایتهای دیگر مالی دارند.
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