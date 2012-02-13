افزایش سرانه ورزشی آذربایجان غربی/ احداث 22 طرح ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملا احمدی پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از طرحهای ورزشی چالدران افزود: با بهره برداری از طرحهای ورزشی در دست اجرای استان میزان سرانه ورزشی به ازای هر نفر به بیش از 78 سانتی متر افزایش می یابد.

وی با اشاره به اجرای 22 طرح ورزشی در مناطق مختلف شهری و روستایی آذربایجان غربی، اظهار داشت: این طرحها شامل سالنهای ورزشی سرپوشیده و زمینهای ورزشی رو باز بوده که به طور میانگین از 50 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی از هزینه اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال برای اجرای این طرحها خبر داد و عنوان کرد: این طرحها طی 6 ماهه نخست سال 91 به بهره برداری رسیده و با بهره برداری از آنها سرانه ورزشی به ازای هر یک نفر 20 سانتی متر افزایش می یابد.

ملا احمدی از در دست احداث بودن 12 استخر سرپوشیده در مناطق مختلف آذربایجان غربی خبر داد و خاطر نشان کرد: برای احداث هر استخرها 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که این طرحها هم طی نیمه نخست سال آینده آماده افتتاح و بهره برداری می شوند.