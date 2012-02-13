مس کرمان - تراکتورسازی تبریز؛ جنگ چیرو با ژنرال در ایستگاه 26

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ظهر چهارشنبه با انجام پنج دیدار پیگیری می شود که بر اساس برنامه در یکی از این بازیها، تیم تراکتورسازی تبریز به میهمانی تیم مس در کرمان خواهد رفت.

دو تیم مس کرمان و تراکتورسازی تبریز در حالی به پیکار یکدیگر خواهند رفت که پس از برگزاری بازیهای هفته بیست و ششم، بازیهای لیگ برتر نزدیک به یک ماه تعطیل خواهد شد و از اینرو هر دو تیم در تلاش خواهند بود تا با کسب سه امتیاز شیرین این دیدار گام به تعطیلات بگذارند.

تیم مس کرمان هفته گذشته یک شکست سنگین مقابل سپاهان متحمل شده و بازیکنان این تیم برای جبران آن باخت تحقیرآمیز، پا به میدان مسابقه با تراکتورسازی خواهند گذاشت.

این تیم در سه هفته گذشته، یک برد و یک تساوی و یک باخت کسب کرده و هم اکنون با 27 امتیاز در رتبه 15 جدول رده بندی جای گرفته است.

در سوی دیگر، تراکتورسازان هفته گذشته نفت آبادان را در تبریز گلباران کردند و به همین دلیل با روحیه ای مضاعف راهی کرمان خواهند شد.

این تیم که به تازگی از بند مشکلات مالی رهایی یافته، این روزها بر خلاف ابتدای فصل، تقریبا از تمامی بازیکنان خود بهره می برد و پس از مدتها امیر قلعه نوعی برای انتخاب بازیکنان مناسب با ترکیبهای متفاوت خود مشکل خاصی ندارد.

تراکتور نیز همانند مس در سه هفته گذشته یک برد و یک تساوی و یک باخت تجربه کرده و هم اکنون با 46 امتیاز در رتبه سوم جدول جای گرفته است.

سرخپوشان تراکتور با داشتن عنوان بهترین خط حمله لیگ برتر با 46 گل زده در حالی به مصاف میزبان خود خواهد رفت که تیم مس کرمان عملکرد خوبی در خط حمله نداشته و تاکنون با زدن 22 گل، چهارمین خط حمله ضعیف لیگ را یدک می کشد.

در آمار دریافت گل، دو تیم فاصله چندانی از یکدیگر ندارند اما در این خصوص نیز برتری با تیم تراکتورسازی است؛ چرا که این تیم با 30 گل خورده یک گل کمتر از تیم مس کرمان دریافت کرده است.

اما پیکار دو تیم مس و تراکتورسازی در شرایطی است که تیم تبریزی در صورت برتری در این بازی، حداقل یک رده در جدول صعود کرده و تا دو هفته دیگر نیز در این جایگاه خواهد ماند؛ زیرا تیم استقلال تهران که فعلا 47 امتیازی است، به دلیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا، بازی هفته بیست و ششم خود را روز نهم اسفند برابر ملوان بندرانزلی برگزار خواهد کرد.

البته برد تیم تراکتورسازی از سویی تداوم بالانشینی این تیم و در تعقیب تیم سپاهان 49 امتیازی ماندن را نیز در پی خواهد داشت و این احتمال هم وجود دارد که سپاهان در دیدار با سایپا امتیاز از دست بدهد که این می تواند برای تیم تحت هدایت قلعه نویی اتفاقی مطلوب تلقی شود.

دیدار تراکتورسازی با مس کرمان، از طرفی نیز می تواند برای تیم شهرداری تبریز مهم باشد؛ چراکه باخت تیم مس که یکی از تیمهای همسایه جدولی شهرداری است، می تواند برای تیم دوم شهر تبریز در مسیر صعود به رده های بالاتر کمک شایانی بکند.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که تفکرات امیر قلعه نوعی ملقب به "ژنرال" فوتبال ایران و میروسلاو بلاژویچ ملقب به "چیرو" در ایستگاه 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور سرانجام به کجا خواهد رسید و شاگردان کدام مربی خواهند توانست در شهر کویری کرمان سه امتیاز طلایی این دیدار را کسب کنند.

دیدار تیمهای مس کرمان و تراکتورسازی تبریز از ساعت 15:30 روز چهارشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد.

