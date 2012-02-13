نخستین نمایشگاه ملی کارآفرینی خراسان شمالی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه ظهر دوشنبه با پیام رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور و با حضور استاندار خراسان شمالی، جمعی از مدیران کل و مسئولان دستگاههای اجرایی استان و کارآفرینان و غرفه داران این نمایشگاه افتتاح شد.

نخستین نمایشگاه ملی کارآفرینی خراسان شمالی، با هدف معرفی پتانسیل ها و فرصت های شغلی و کارآفرینی استان، زمینه‌سازی مؤثر برای توسعه اشتغالزایی و کارآفرینی با تأکید بر حرکت‌های جهادی، پیوند بین صنعت و دانشگاه با توجه به مقتضیات منطقه‌ای و استانی، شناسایی فرصت‌های شغلی کشور در مقیاس استان و تشویق صاحبان صنایع و مشاغل به بهره‌گیری از منابع انسانی پرورش یافته راه اندازی شده است.

این نمایشگاه که در سالنی به وسعت هزار و 700 متر مربع دایر شده است، 60 غرفه از تولیدات و محصولات کارآفرینان استان با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، صندوق مهر امام رضا(ع)، بنیاد نخبگان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداره کل بهزیستی و پارک علم و فناوری خراسان شمالی در معرض دید عموم قرارگرفته است.

فرش و گلیم، البسه، کیف و کفش، صنایع دستی ، نقاشی روی چرم ، چارق دوزی ، تولید لباس های محلی، گلدوزی سنتی و سورمه دوزی، کارگاههای معرق و دوتارسازی از جمله غرفه هایی است که کارآفرینان استان در آن به معرفی تولیدات و طرحهای خود پرداخته اند.

نخستین نمایشگاه ملی کارآفرینی خراسان شمالی از 24 الی 27 بهمن ماه، همه روزه از ساعت 9 الی 17 و30 دقیقه در سالن سرپوشیده هلال احمر خراسان شمالی دایر خواهد بود.