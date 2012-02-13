چهار طرح تولیدی در شهرک صنعتی کردکوی و بندرگز بهره برداری شد

نیما بیرودیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد سه طرح تولیدی در شهرک صنعتی کردکوی بهره برداری شد.
وی اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری این سه طرح 23 میلیارد و 390 میلیون ریال برآورد شده که از این میزان 9 میلیارد ریال آن سهم تسهیلات بوده است.
به گفته وی، این واحدها در زمینه بسته بندی سس و ادویه جات، عایق رطوبتی و یخچال خانگی، آبگرمکن و اجاق گازی فعالیت می کنند.
بیرودیان گفت: بابهره برداری از این تعداد واحد تولیدی برای 30 نفر شغل به صورت مستقیم ایجاد شد.
وی بیان داشت: همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر، واحد تولیدی قطعات پلاستیکی تزریقی و پریفوم پت در ناحیه صنعتی گز غربی شهرستان بندرگز از توابع استان گلستان به بهره برداری رسید.
سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان گفت: میزان سرمایه گذاری این طرح شش میلیارد و 350 میلیون ریال بوده است.
بیرودیان اظهار داشت: از این میزان، 3900 میلیون ریال سهم تسهیلا و 2450 میلیون ریال سهم آورده سرمایه گذار طرح بوده است.
به گفته وی با بهره برداری از واحد تولیدی مذکور برای 10 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شد.
نظر شما