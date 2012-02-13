چهار طرح تولیدی در شهرک صنعتی کردکوی و بندرگز بهره برداری شد

نیما بیرودیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد سه طرح تولیدی در شهرک صنعتی کردکوی بهره برداری شد.

وی اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری این سه طرح 23 میلیارد و 390 میلیون ریال برآورد شده که از این میزان 9 میلیارد ریال آن سهم تسهیلات بوده است.

به گفته وی، این واحدها در زمینه بسته بندی سس و ادویه جات، عایق رطوبتی و یخچال خانگی، آبگرمکن و اجاق گازی فعالیت می کنند.

بیرودیان گفت: بابهره برداری از این تعداد واحد تولیدی برای 30 نفر شغل به صورت مستقیم ایجاد شد.

وی بیان داشت: همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر، واحد تولیدی قطعات پلاستیکی تزریقی و پریفوم پت در ناحیه صنعتی گز غربی شهرستان بندرگز از توابع استان گلستان به بهره برداری رسید.

سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان گفت: میزان سرمایه گذاری این طرح شش میلیارد و 350 میلیون ریال بوده است.

بیرودیان اظهار داشت: از این میزان، 3900 میلیون ریال سهم تسهیلا و 2450 میلیون ریال سهم آورده سرمایه گذار طرح بوده است.

به گفته وی با بهره برداری از واحد تولیدی مذکور برای 10 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شد.