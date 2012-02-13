شکارچیان گراز و گرگ در جنگلهای سردشت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست سردشت در پی گزارشات مردمی از شکار شش راس گراز و یک قلاده گرگ در محدوده روستای نیوژ سردشت اقدام به انجام بررسیهای میدانی کرده که با تحقیقات انجام شده متخلفان شناسایی و دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: همچنین یک نفر متخلف صید غیرمجاز ماهی که در محدوده پایین دست پل قلعه تاسیان و بر روی سواحل رودخانه زاب مشغول صید غیرمجاز ماهی بودند را دستگیر و از وی یک دستگاه موتور برق و تعدادی ماهی رودخانه ای کشف و ضبط شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از صدور اخطاریه به کارخانه قند میاندوآب خبر داد و ادامه داد: بر اساس نتایج آزمایشات انجام شده توسط کارشناسان آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست بر روی پساب خروجی تصفیه خانه کارخانه قند میاندوآب، عدم انطباق آن با استانداردها مشخص شد.

عباس نژاد با بیان اینکه مسئولان این کارخانه باید هر چه سریعتر نسبت به استاندارد سازی پساب خروجی اقدام کنند، افزود: استاندارد خروجی پساب کارخانجات با COD 200 بوده که خروجی پساب این کارخانه بالای 830 میلی گرم در لیتربوده که در صورت عدم توجه در رفع آلودگی طبق مقررات زیست محیطی با آنان برخورد می شود.



