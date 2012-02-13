به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای گسترش فعالیتهای ترویجی خود نخستین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری را از 28 بهمن تا 2 اسفندماه برگزار می شود.
محورهای این جشنواره شامل زیستفناوری و ارتقای سلامت مردم، زیست فناوری و تامین امنیت غذایی، زیست فناوری، حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی، زیست فناوری و جایگزینی سوختهای زیستی به جای سوختهای فسیلی، کاربردهای مختلف حوزه نانو در زیست فناوری، زیست فناوری و تولید ثروت، چشم انداز زیست فناوری در 20 سال آینده و زیست فناوری و کاربردهای امنیت- پلیسی می شود.
در این جشنواره همچنین به منظور معرفی و ارایه فناوریها و دستاوردها زیست فناوری و ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان نمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان برگزار می شود.
سخنرانی های علمی، برگزاری کارگاههای آموزشی و سینمای زیست فناوری از دیگر بخشهای این جشنواره به شمار می رود.
این جشنواره در محل اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار خواهد شد.
این جشنواره در محل اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار خواهد شد.
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