به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای گسترش فعالیتهای ترویجی خود نخستین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری را از 28 بهمن تا 2 اسفندماه برگزار می شود.

محورهای این جشنواره شامل زیست‌فناوری و ارتقای سلامت مردم، زیست فناوری و تامین امنیت غذایی، زیست فناوری، حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی، زیست فناوری و جایگزینی سوختهای زیستی به جای سوختهای فسیلی، کاربردهای مختلف حوزه نانو در زیست فناوری، زیست فناوری و تولید ثروت، چشم انداز زیست فناوری در 20 سال آینده و زیست فناوری و کاربردهای امنیت- پلیسی می شود.



در این جشنواره همچنین به منظور معرفی و ارایه فناوریها و دستاوردها زیست فناوری و ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان نمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان برگزار می شود.



سخنرانی ‌های علمی، برگزاری کارگاههای آموزشی و سینمای زیست فناوری از دیگر بخشهای این جشنواره به شمار می رود.



این جشنواره در محل اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار خواهد شد.