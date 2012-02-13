پیشنهاد تاثیر نمره آزمون کتبی در کنکور دکتری/ سهمیه های آزمون دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین سرورالدین امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال 90 به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های سازمان سنجش در سال 90 گفت: با وجود اینکه قبل از برگزاری این آزمون، دانشگاهها و داوطلبان درباره آن ابهام داشتند اما پس از برگزاری آزمون اکثریت از آن راضی بودند و نگرانی هایی که داشتند برطرف شد.

تحقق 60 درصدی ظرفیت مورد نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی در دکتری

وی افزود: از سوی دیگر پس از برگزاری آزمون، مرحله تکمیل ظرفیت هم برای آزمون دکتری اعلام شد که اگر چه نتوانستیم طبق مصوبه شورا مجموع پذیرش را از 5 هزار نفر به 10 هزار نفر برسانیم اما توانستیم 60 درصد میزان مورد نظر را محقق کنیم و ظرفیت را افزایش دهیم.

سرورالدین یادآور شد: با توجه به افزایش ظرفیت از سوی دانشگاهها، انتظار داریم که دولت هم بتواند قولهایی را که برای این موضوع داده عملی کند و بودجه تجهیزات و امکانات در اختیار دانشگاهها قرار گیرد.

رشد 35 درصدی شرکت کنندگان در آزمون نیمه متمرکز دکتری

وی با اشاره به رشد 35 درصدی شرکت کنندگان در آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال 91 نسبت به سال 90 گفت: سال گذشته 131 هزار نفر در دکتری شرکت کردند که این تعداد در سال 91 به 179 هزار نفر رسیده است که 35 درصد رشد را نشان می دهد.

رئیس سازمان سنجش از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری سال 90 در پایان هفته جاری خبر داد و گفت: بیش از 2 هزار و 800 نفر در این مرحله از آزمون پذیرفته می شوند که با احتساب 4 هزار و 753 نفر که در مرحله شهریورماه پذیرفته شده اند، در مجموع بیش از 7 هزار و 500 نفر در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 90 پذیرفته شده اند.

تغییر در زمان برگزاری آزمون های عمومی و تخصصی در دکتری

وی با اشاره به ویژگی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 91 یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آزمون تخصصی تر شده است و در روز 25 فروردین 91 برگزار می شود. در این آزمون درس زبان با ضریب 2 و درس استعداد تحصیلی با ضریب یک و 3 تا 5 درس تخصصی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4 امتحان گرفته می شود.

وی افزود: آزمون دروس تخصصی در نوبت صبح و آزمون زبان و استعداد تحصیلی در نوبت عصر 25 فروردین برگزار می شود.

سرورالدین خاطرنشان کرد: امسال صحبت هایی مطرح است که وضعیت نمره دهی آزمون از 80 درصد امتیاز نهایی آزمون به علاوه 20 درصد امتیاز معدل، تغییر کند. دلیل نیز این است که چون امتحان تخصصی است، باید وزنی در پذیرش یک دانشجوی دکتری داشته باشد.

وزن مصاحبه دانشگاه نسبت به آزمون کتبی 2 به 1 درنظر گرفته شود

وی افزود: پیش از اینکه آزمون دکتری توسط دانشگاهها برگزار می شد، 70 درصد نمره به آزمون کتبی، 10 درصد نمره به معدل و 20 درصد نمره به آزمون شفاهی اختصاص داشت اما سازمان سنجش پیشنهاد داده است که وزن مصاحبه دانشگاه نسبت به آزمون کتبی 2 به 1 درنظر گرفته شود. به این معنی که نمره مرحله مصاحبه دانشگاه با ضریب 2 و نمره مرحله کتبی با ضریب یک درنظر گرفته شود.

رئیس سازمان سنجش گفت: این موضوع از سوی سازمان سنجش به وزارت علوم پیشنهاد شده است و امیدواریم تا پایان هفته نهایی شود. البته هر نوع تغییری در این زمینه تا قبل از آزمون به اطلاع داوطلبان می رسد. همچنین در آزمون دکتری سال 91، از این پس کارنامه منتشر می شود و افراد پس از دریافت کارنامه نسبت به نمره ای که اخذ کرده اند می توانند انتخاب رشته کنند.

39.5 درصد تعداد داوطلبان آزمون دکتری را زنان تشکیل می دهند

وی با اشاره به میزان رشد تعداد داوطلبان در آزمون نیمه متمرکز دکتری 91 گفت: سال گذشته 37 درصد داوطلبان را زنان تشکیل می دادند که امسال این تعداد به 39.5 درصد تعداد داوطلبان رسیده و تعداد مردان 60.5 درصد تعداد داوطلبان را تشکیل می دهد. تعداد کدرشته های آزمون دکتری از 108 کد رشته به 285 کد رشته افزایش یافته است.

چیزی به عنوان سهمیه مدیران در آزمون دکتری نداریم

سرورالدین همچنین در پاسخ به سئوالی درباره وجود سهمیه مدیران در آزمون دکتری گفت: چیزی به عنوان سهمیه مدیران نداریم و سهمیه ها فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی مصوب می شود. سال گذشته حتی سهمیه 10درصدی کارشناسان آموزشی دانشگاهها هم لغو شد.

وی اضافه کرد: در آزمون دکتری، سهمیه رزمندگان 20 درصد، سهمیه مربیان 30 درصد و سهمیه آزاد 50 درصد، در آزمون کارشناسی ارشد نیز سهمیه رزمندگان 20 درصد و سهمیه آزاد 80 درصد است. البته این به این معنی نیست که تمامی سهمیه رزمندگان تکمیل می شود بلکه همواره به 5 درصد هم نرسیده است. افراد دارای سهمیه باید 80 درصد نمره آخرین نفر را بیاورند.

هر کس رتبه اول را کسب کرده و پذیرفته نشده به شخص من مراجعه کند

رئیس سازمان سنجش در پاسخ به این گلایه برخی داوطلبان کنکور دکتری، گفت: هر کس رتبه اول را کسب کرده و پذیرفته نشده به شخص من مراجعه کند تا او را به دانشگاه معرفی کنم. دانشگاهها در آزمون دکتری تا حدود زیادی اختیارات خود را از دست دادند اما با این حال موارد محدودی بوده که افراد فکر می کنند که خلاف عدالت بوده که می توانند به سازمان سنجش مراجعه کنند.

وی در ادامه درباره مشکلات اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری گفت: اینکه چرا ناگهان برای افزایش ظرفیت دکتری تصمیم گرفته شد را از من نباید بپرسید. اما معتقدم افرادی که تصمیم گرفتند خیرخواه بوده اند و اصل این تصمیم به این موضوع برمی گردد که جوانان کشور نیازمند ظرفیت برای ادامه تحصیل هستند.

وی درباره گلایه داوطلبان در خصوص روند تکمیل ظرفیت نیز گفت: روند تکمیل ظرفیت آزمون دکتری همچون یک آزمون جداگانه درنظر گرفته شد چرا که هر گونه تغییر تمامی نظام پذیرش در دوره دکتری را برهم می زد.

افزایش 5 برابری ظرفیت پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد در 6 سال اخیر

رئیس سازمان سنجش همچنین با اشاره به افزایش 5 برابری ظرفیت پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد، گفت: از سال 84 تا سال 90، ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد 5 برابر شده است به طوریکه در سال 84، 13 هزار و 100 نفر و در سال 90، 73 هزار و 500 نفر پذیرفته شده اند.