مدیران با مقوله کارآفرینی بیگانه هستند

بابک رضایی خبوشان در حاشیه مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه توسعه کار آفرینی یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش بیکاری در جامعه است تصریح کرد: توجه به کارآفرینان سهم بسزایی را در اشتغال و کارآفرینی و حل معضل بیکاری خواهد داشت.

وی گفت: بر اساس نظر سنجی های انجام شده در برخی از کلاس های دانشگاه ها، اکثر دانشجویان شغل دولتی را به سایر مشاغل ترجیح داده اند لیکن به خاطر محدویت ها شغل دولتی پاسخگوی اشتغال تمامی فارغ التحصیلان دانشگاهها نخواهد بود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی خراسان شمالی تصریح کرد: بر همین اساس توجه به کارآفرینی در جامعه به ویژه از سوی مدیران راهگشای بسیاری از دغدغه های اشتغال زایی خواهد بود.

رضایی برپایی نخستین نمایشگاه ملی کارآفرینی در این استان را گامی در جهت نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی و اشتغال برشمرد و گفت: در خلال برگزاری این نمایشگاه مشاوره های شغلی و کارآفرینی نیز به مراجعان ارائه می شود.

نخستین نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی صبح دوشنبه با حضور نماینده عالی دولت و جمعی از مسئولین استان در محل سالن هلال احمر خراسان شمالی افتتاح شد.