اتحاد و ولایتمداری رمز ماندگاری نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کمالوندی در جمع مردم بخش لوداب شهرستان بویراحمد اظهار داشت: وحدت مهم ترین ثمره حکومت پیامبر در مدینه است و کسانی که با طرح اختلاف بین فرق اسلامی بحران آفرینی و تفرقه ایجاد می کنند، بزرگترین دشمن اسلام و ولایت هستند.

کمالوندی افزود: اختلاف بین مسلمانان دشمنان را برای دست درازی به کشورهای اسلامی تحریک کرده و باید بدانیم که مهم ترین ابزار دشمنان برای بهره کشی و استثمار مسلمانان تفرقه است.

وی بیان داشت: استکبار جهانی باید بداند که نقشه هایش برای اختلاف افکنی بین شیعه و سنی اثری ندارد زیرا شیعه و سنی با هم برادر هستند و به هیچ قیمتی دست از این اتحاد نیز بر نمی دارند.

جامعه بیش از همیشه نیازمند وحدت است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: جامعه امروز اسلامی بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت است و باید با حفظ وحدت با هجمه ها و توطئه های وسیع دشمنان در مقابل اسلام مقابله کنیم.

کمالوندی همچنین گفت: این روزها، روزهایی ماندگار و فراموش ناشدنی در تاریخ ملت بزرگ ما است که امام امت، آن را رهبری کرد و برای حفظ آن، با تمام وجود تلاش کرد.

وی دهه فجر را فرصت بازگشت به ارزش ‌ها و آرمان ‌های انقلاب دانست و افزود: کمترین ثمره این انقلاب، این است که آیین و مکتب حیات ‌بخش اسلام، امروز در دل میلیون ‌ها انسان ناامید نفوذ و آنان را به نجات خویش از زیر سلطه استکبار امیدوار کرده است.

کمالوندی بیان داشت: اکنون که در مقطع خاصی از تاریخ تحولات جهان و همچنین در موقعیت حساس و سرنوشت ‌سازی از دوران انقلاب اسلامی قرار گرفته ‌ایم، مسئولیت ما ایجاب می ‌کند تا واقعیت‌ها، ریشه‌ ها و آثار گوناگون انقلاب را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بشناسیم تا بتوانیم با برنامه ‌ریزی حساب‌ شده ارکان انقلاب را تثبیت کنیم.

کاندیداها به رهنمودهای مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین مجلس را یکی از ارکان مهم نظام اسلامی دانست و گفت: ایران اسلامی تنها کشوری است که مردم با آزادی و آرامش خاطر در صحنه‌ های انتخاباتی آن شرکت می ‌کنند، زیرا به گفته امام راحل میزان رأی ملت است.

کمالوندی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نظامی مردمی و به حق بوده و حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات نشان دهنده این مسئله است.

وی با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یادآور شد: غیبت و دروغ علیه دیگران از خصلت ‌های انسان ‌های ضعیف است و شایعه پراکنی با هدف تخریب دیگران آب به آسیاب دشمن ریختن است.

کمالوندی با انتقاد از انجام این عمل توسط برخی افراد گفت: حضور حداکثری ملت ایران در انتخابات، کابوس شکست تلاش ‌های غرب در قالب هجمه سنگین تبلیغات علیه نظام مقدس جمهوری اسامی ایران است.

وی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به کاندیداها گفت: رهبر معظم انقلاب همواره حفظ وحدت و ارزشهای نظام، عدم تخریب یکدیگر و رعایت صداقت در اعمال و گفتار را در مقاطع مختلف انتخابات به کاندیداها گوشزد می کنند که لازم است کاندیداها به این سخنان جامه عمل بپوشانند.