جزئیات کلاهبرداری میلیاردی کارمند قلابی قوه قضائیه از زندانیان

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر سال گذشته مرد 53 ساله ای با حضور در شعبه هشتم دادسرای ناحیه 4 تهران با طرح شکایتی گفت: سال 87 به اتهام آدم ربایی به 7 سال حبس محکوم شدم . درحالی که معتقدم در این آدم ربایی نقش من در حدی نبود که به این مدت طولانی تحمل زندان محکوم شوم .در این مدت خانواده ام با یک نفر آشنا شدند که خود را از کارکنان قوه قضائیه و دارای شغل مهمی در آن قوه معرفی کرده بود. او مدعی شده بود با مسئولان عالیرتبه این نهاد مرتبط است . خانواده ام مبلغ 15 میلیون تومان به این فرد به نام مهدی دادند تا پرونده ام را درست کند . پس از مدتی و با گرفتن این مبلغ وی متواری شده و دیگر خبری از او نشد .

در ادامه فرد دیگری که دارای پرونده اتهامی بوده و هم اکنون در زندان به سر می برد طی شکایت مشابه ای اعلام کرد این فرد با معرفی خود به عنوان کارمند قوه قضائیه و مرتبط با مسولان رده اوّل این نهاد ، جهت کمک به پرونده مبلغ 400 میلیون تومان از وی گرفته و متواری شده است .

با دستور بازپرس ، شناسایی و دستگیری متهم به کارآگاهان مبارزه با کلاهبرداری پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ محول شد . در ادامه تحقیقات گسترده ای برای شناسایی و دستگیری این متهم اجرا شد .

یکی دیگر از شاکیان پرونده در تحقیقات پلیسی به کارآگاهان گفت : حدود دو سال پیش در پی بروز اختلاف مالی میان من و یکی از همکارانم ، شکایتی بر علیه من در مرجع قضایی مطرح شد که در طول مدت رسیدگی به پرونده ، با شخصی به نام مهدی آشنا شدم که ادعا داشت دارای ارتباط بسیار نزدیکی با مسئولان دولتی از جمله مقامات قضایی بوده و خود وی نیز در یکی از ارگان های دولتی مشغول به کار است. او ادعا کرد می تواند با استفاده از موقعیت شغلی خود و ارتباطاتی که با مقامات قضایی دارد ، نتیجه پرونده را به سود من تغییر دهد . به همین بهانه طی دو مرحله مبلغ 150 میلیون تومان را به وی پرداخت کردم اما به یک باره و پس از پرداخت این مبلغ دیگر از مهدی خبری نشد .او که تا این مدت با اولین زنگ به تماس من پاسخ می داد ، بعد از آن به هیچ وجه به تماس هایم پاسخ نمی داد و پس از چند روز تلفن همراهش نیز به طور کامل خاموش شد .

در روزهای بعد نیز تعداد دیگری از شهروندان تهرانی که اغلب خود یا یکی از اعضای خانواده شان دارای پرونده در یکی از مراجع قضائی یا پرونده ای در یکی از ادارت دولتی بوده با طرح شکایت ، به بازپرس شعبه هشتم دادسرای رسالت گفتند که مبالغ زیادی از 5 میلیون تومان تا صدها میلیون تومان تحت عناوین مختلف از جمله اخذ مرخصی از زندان ، اتمام پرونده قضایی و یا حل مشکل اداری از آنان کلاهبرداری شده است .

کارآگاهان در تحقیقات از مالباختگان دریافتند که این متهم برای جلب اطمینان طعمه ها ، همواره مجهز به دستبند ، بیسیم ، اسپری ، باطوم ، گاز اشک آور ، اسلحه ، کارت های متعدد بازرسی قوه قضائیه ، ناجا و ... بوده و این تجهیزات را یا با خود حمل می کرد و یا طوری ظاهر سازی می کرد که این اقلام در خودرو وی دیده شود .

کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی در تحقیقات خود برای شناسایی و دستگیری مهدی با مراجعه به سوابق متهمان سابقه دار ، موفق به شناسایی فرد سابقه داری به نام مهدی 35 ساله شدند که پیش از این نیز در سال 86 دستگیر و روانه زندان شده بود .

با مراجعه کارآگاهان به آدرس و نشانی موجود از متهم ، مشخص شد که مهدی چندی پیش و در پی کلاهبرداری های اخیر خود اقدام به جابجایی مخفیگاهش کرده است . در ادامه ماموران با مراجعه به چند شعبه بانک محل وصول چک ها و بهره گیری از تصاویر دوربین های مداربسته این بانک ها موفق به شناسایی چهره متهم شدند . این فرد همان متهم سابقه دار بود.

در ماههای بعد و با توجه به این که متهم همچنان متواری بود و از طرفی بر تعداد مالباختگان افزوده می شد ، پرونده به اداره چهاردهم پلیس آگاهی فرستاده شد . کارآگاهان اداره چهاردهم با بهره گیری از اطلاعاتی که کارآگاهان پایگاه تا آن زمان به دست آورده بودند و همچنین بهره گیری از اطلاعات اطرافیان و نیز آخرین مالباختگان موفق شدند این فرد را که می خواست از جدیدترین طعمه اش صدها میلیون تومان کلاهبرداری کند ، در تاریخ 16 آذر ماه در یک اقدام غافلگیرانه در خیابان گلستان شناسایی و دستگیر کنند.

در بازرسی از متهم یک کارت شناسایی جعلی با مشخصات رحمت و یک عدد کارت شناسایی بسیج با مشخصات مهدی و مجوز جعلی حمل شوکر با مشخصات مهدی به همراه یک عدد اسپری اشک اور ، باطوم ، دو جلد شناسانامه جعلی ، آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و یک سری اسناد و مدارک دیگر کشف شد .

متهم در ابتدای دستگیری قصد داشت تا خود را تبرئه کند اما با توجه به مدارک و مستندات به دست آمده از جمله تصاویر دوربین مداربسته بانک ها و ... و نیز دعوت مالباختگان به پلیس آگاهی و حضور آنان ، به کلاهبرداری های متعدد اعتراف کرد .

سرهنگ عباسعلی محمدیان- رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ- با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات متهم و اظهارات مالباختگان ، مبلغ کلاهبرداری و دریافت شده از این افراد یا خانواده های آنان بالغ بر یک میلیارد تومان می باشد . متم پس از تحقیقات وسیع پلیسی و شناسایی دهها مالباخته ، با قرار میلیاردی روانه زندان شد .

وی در پایان ضمن توصیه به شهروندان گفت : در حالی که این فرد هیچ وابستگی و یا عضویت در نهادهای اداره از جمله قوه قضائیه و ... نداشته اما مالباختگان که دارای پرونده های قضایی در قوه قضائیه و یا دارای مشکلات اداری در ادارات مختلف دولتی بودند از طریق واسطه هایی از سوی این متهم انتخاب شده و این افراد علیرغم توصیه های همیشگی مسئولان قضایی و انتظامی در خصوص افراد شیاد ، متأسفانه به راحتی به دام وی افتادند .

