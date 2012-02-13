به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام رسمی نتایج داوری سیامین جشنواره بینالمللی فیلم فجر و پس از برگزاری آیین اختتامیه این رویداد فرصت آن رسیدهاست تا حاصل کار هیأتهای انتخاب و داوری این جشنواره مورد بازخوانی و آسیبشناسی قرار گیرد.
فارغ از گفتههای بسیار پیرامون کیفیت عملکرد هیأت انتخاب در نادیده گرفتن ارزشهای برخی آثار و در مقابل پذیرش غیرقابل توجیه برخی دیگر از فیلمها برای حضور در بخش اصلی جشنواره که تا کنون بارها در رسانهها طرح شدهاست، کیفیت داوری آثار راهیافته به جشنواره باردیگر ثابت کرد که پروسه برگزاری این جشنواره، چه در مرحله انتخاب و چه در مرحله داوری نیاز به بازنگری و آسیبشناسی جدی دارد؛ نکتهای که حتی برخی از سینماگرانی که روزگذشته برای دریافت سیمرغ روی صحنه رفتند هم بر آن تأکید کردند.
نمایی از پشت صحنه فیلم "ملکه"
در میان نکات قابل طرح پیرامون عملکرد هیأت داوران جشنواره امسال که همچون هیأت انتخاب نامهای معتبر و ارزشمند در میانشان کم نیست، جالب توجهترین مورد کمتوجهی به ارزشهای سینمایی فیلم "ملکه" بعنوان یکی از جدیترین تولیدات سینمای ایران در حوزه دفاع مقدس است.
تازهترین ساخته محمدعلی باشهآهنگر که بهرغم زمان طولانی توانست نظر بسیاری از مخاطبان، منتقدان و اصحاب رسانه را در جشنواره سیام، به سمت نقاط قوت خود معطوف کند در پروسه داوری جشنواره به ناگاه به جمع مهجوران پیوست تا بسیاری پیشبینیها نقش بر آب شود.
ساختار به شدت سینمایی این فیلم که بیتردید مرهون توانمندی عواملی چون فیلمنامهنویس، کارگردان، بازیگران و فیلمبردار زیردست آن بودهاست موید این واقعیت بود که هر فیلم ارزشی الزاماً بیکیفیت نیست و هر اثری که نام مرکزی دولتی چون بنیاد سینمایی فارابی را بعنوان حامی و سرمایهگذار اصلی بر خود دارد منطقاً به ورطه شعار و فراموشی الزامات سینمایی سوق پیدا نمیکند.
"ملکه" بیتردید بهترین تولید بنیاد سینمایی فارابی در سالهای اخبر محسوب میشود و عجیب اینکه مسئولان سینمایی قدر این دستآورد نادر در کارنامه خود را نداسته و فراموش کردهاند که از معبر جوایز سینمایی میتوانند اعتبار یک اثر را برای ارتباط بیشتر با مخاطبان دوچندان افزایش دهند.
فارغ از این نکته، فیلم تأیید دوبارهای است بر توانمندی یکی از خوشآتیهترین سینماگران دفاع مقدس؛ کارگردانی که با "فرزند خاک" روحی تازه به پیکر نیمه جان سینمای دفاع مقدس دمید و آغازگر راهی شد که در امتدادش باردیگر تولیدات مرتبط با تنها ژانر بومی سینمای ایران(دفاع مقدس) برصدر برترینهای جشنواره فجر بنشیند.
آهنگر پس از "بیداری رویاها" اینبار با "ملکه" به متن جنگ نزدیک شده و روایتی متفاوت از درهم تنیدگی جنگ و زندگی را به تصویر درآوردهاست. حال سوال اینجاست که چرا این روایت که درخشیدنش در فهرست نامزدهای بخش اصلی جشنواره(نامزدی در 11 رشته) بسیاری را به قدر دیدن درخور آن امیدوار کرده بود، با پایان اختتامیه حداقل جوایز (تنها 2 سیمرغ و 1 دیپلم افتخار) را در دستان خود دید!؟
البته این سوالات و شبهات به هیچ وجه ناظر بر بیکیفیت بودن دیگر فیلم توفیق یافته در جشنواره امسال یعنی "روزهای زندگی" (فیلم قابل تحسین پرویز شیخطادی) نیست اما جای این سوال از داوران باقی است که آیا عوامل اصلی این فیلم درخشان درخور تقدیر و تشکری خارج از چارچوب تعریف شده برای اعطای سیمرغ (که در همین اختتامیه اخیر نمونههای آن را کم ندیدیم) هم نبودهاند؟
کاش این بیمهری، خالق "ملکه" را دلسرد نکرده باشد که سینمای ایران و به طور خاص سینمای دفاع مقدس به شدت به دغدغهمندی و هنر فیلمسازانی همچون او نیازمند است.
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محمد صابری
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