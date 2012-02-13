مصوبه استفاده 10 درصدی از کودهای آلی اجرا نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آستانه امروز در نشست خبری گفت: در حالی که توان کشاورزی در کشور بالا و در سطح 21 میلیون هکتار وجود دارد، امروز تنها 13.3 میلیون هکتار زیر کشت قرار دارد که 4.5 میلیون هکتار نیز به صورت آیش سالانه رها می‌شود.

وی ادامه داد: 92 درصد آب شرب کشور در بخش کشاورزی استفاده می شود و میزان تولید سالیانه محصولات کشاورزی از 35 میلیون تن در ابتدای انقلاب به 107 میلیون تن در حال حاضر افزایش یافته است.

عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی با بیان اینکه 90 میلیون هکتار مرتع کشور به 80 میلیون هکتار کاهش یافته است گفت:‌این در حالی است که 90 درصد از مراتع در وضعیتی ممتاز قرار دارند.

وی تصریح کرد: در 57 هزار روستای کشور کشاورزی انجام می‌شود. همچنین در 1100 شهر نیز فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، شیلات استمرار دارد به طوری که 22 درصد از اشتغال و 15 درصد از اقتصاد کشور در بخش کشاورزی متمرکز شده است.

به گفته آستانه، امکان صادرات 35 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور وجود دارد که ارزش دلاری آن 15 میلیارد دلار است.

وی با اعلام این مطلب که نامه‌ای به برخی مقامات ارشد کشور در هفته گذشته ارسال شده است، ادامه داد: در این نامه پیشنهاد دادیم تا در 14 سال باقی مانده تا سال 1404 با توجه به سیاست‌‌های کشور و حرکت به سوی خودکفایی در اقتصاد در زمینه توسعه پایدار و کشاورزی نیز برنامه های ویژه ای اتخاذ شود و به موازات سایر امور عزم ملی را برای توسعه بخش کشاورزی سوق داده و توسعه جامعه روستایی در رأس برنامه‌ها قرار گیرد.

عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه طی 10 سال اخیر 5 هزار و 300 روستا تخلیه شده است، بنابراین به نظر می‌رسد برای توسعه بخش کشاورزی و جلوگیری از کاهش جمعیت روستایی نباید اجازه تخلیه روستاها را بدهیم.

مدیر اجرایی انجمن صنفی تولیدکنندگان فراورده‌های عالی و زیستی کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی در حال حاضر 22 درصد در اشتغال و 15 درصد در اقتصاد کشور نقش دارد ظرفیت بخش کشاورزی را تولید 200 میلیون تن محصول و اشتغال 40 درصدو نقش آن در اقتصاد 40 درصد عنوان کرد

وی با اشاره به تولید 157 میلیون تن سالانه پسماند خانگی، زراعی، باغی، فضولات دامی و ضایعات انسانی و همچنین ضایعات میوه و تره‌بار، اظهار داشت: 35 میلیون تن فضولات انسانی تولید می‌شود که شامل عوامل بیماری‌زا و هپاتیت‌ها هستند، ضمن اینکه سالیانه امکان تولید 22 میلیون تن کودهای آلی و زیستی از باقی ضایعات وجود دارد.

آستانه مذکر شد: 10.5میلیون تن نیاز کودهای کشاورزی کشور است که در صورت کاهش کودهای شیمیایی در سال 91 به میزان 2.5 میلیون تن و در سال 92 به میزان 1.5 میلیون تن، نیاز کودهای آلی و زیستی کشور را 9 میلیون تن تشکیل می‌دهد.

این مقام مسئول با بیان این مطلب که طی 57 سال گذشته 82 میلیون تن کود شیمیایی در ایران توزیع شده است، گفت: این در حالی است که کودهای شیمیایی از سال 1335 با یارانه دولتی و ارزان به دست کشاورز رسیده است.

وی در ادامه اعلام کرد: این تصور که استفاده از کودهای شیمیایی امنیت غذایی را در بر دارد، اشتباه است چرا که کودهای شیمیایی باعث تولید محصولات ناسالم می‌شوند ضمن اینکه سلامت انسان را نیز به خطر می‌اندازد. بنابراین ضروری است کشاورزی را به سمت استفاده از روش‌های ارگانیک و تولید محصولات سالم سوق دهیم.

آستانه با تاکید بر این که باید جایگاه کشاورزی ایران را به زیر رتبه 30 برسانیم، تصریح کرد: ایجاد واحدهای تولید کودهای آلی و زیستی باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی گفت: در طول 20 سال گذشته این واحدها با ظرفیت های مختلف ایجاد شده که نیاز کشور را تأمین می کنند.

وی افزود: ایران توان 2.4 میلیون تن تولید کودهای آلی وزیستی را دارد که 38 درصد آن توسط 15 شرکت تولیدی ارائه می شود.

آستان بیان کرد: امسال از بودجه کودهای شیمیایی باید 10 درصد به عنوان یارانه کودهای آلی وزیستی اختصاص داده می شد که تاکنون یک ریال نیز از بودجه سال 90 اختصاص داده نشده است.

عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی با اشاره به اینکه هر سال 1000 میلیارد تومان باید یارانه کودهای شیمایی پرداخت شده است، گفت: این در حالی است که کودهای شیمیایی موجب تخریب خاک و تبدیل آن به سنگلاخ شده است.

آستانه مطرح کرد: در صورتی که یارانه کودهای شیمیایی قطع شود امکان رقابت برای بخش خصوصی و دولتی ایجاد می شود و یا این که دولت بر اساس برنامه پنجم توسعه برای جایگزینی 35 درصد کودهای شیمیایی و افزایش تولید محصولات ارگانیک در بخش کشاورزی سالانه به میزان 5 درصد اقدام کند.