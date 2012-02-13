به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان از راه اندازی مرکز باستان‌ شناسی این استان خبر داد.

اسدالله بیات افزود: مرکز باستان‌شناسی همدان در راستای اجرای مصوبه دور سوم سفر استانی هیئت دولت به همدان تاسیس می‌شود.

وی اضافه کرد: پس از اختصاص اعتبار و تامین ساختمان مورد نیاز مرکز باستان‌شناسی همدان تاسیس می‌شود.

بیات همچنین از تهیه و تدوین نقشه باستان شناسی همدان خبر داد و افزود: این نقشه به صورت نرم افزاری و در قالب برنامه GIS تهیه شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان ادامه داد: در این نقشه تمام آثار باستانی همدان جانمایی شده و کاربران می توانند اطلاعات مورد نظر خود را دریافت کنند.

وی اظهار داشت: این نقشه برای نخستین بار تهیه و در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری اطلاعات به نمایش گذاشته شد.

بیات گفت: نقشه باستان شناسی، طرحی نوین و خلاقانه محسوب می شود و تمام آثار باستان شناسی، آثار کاوش شده و مطالعات این زمینه را شامل می‌شود.

نمایشگاه نقاشی با موضوع بیداری اسلامی در همدان گشایش یافت

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از گشایش نمایشگاه نقاشی با موضوع بیداری اسلامی در مجتمع شهید آوینی این شهر خبر داد.

مجید فروتن افزود: در این نمایشگاه 23 اثر نقاشی از این هنرمند همدانی با موضوع بیداری اسلامی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: باتوجه بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه به تاسی از انقلاب شکوهنمند اسلامی این نمایشگاه با این موضوع برگزار شده است.

فروتن اضافه کرد: آثار نقاشی این نمایشگاه با تکنیک اکلرلیک و سبک انتزاعی و اکسپرسیون و رنگ پلاستیک بر روی بوم اجرا شده است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان یادآور شد: این نمایشگاه نقاشی در نگارخانه استاد زنگنه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان به مدت یک هفته پذیرای علاقمندان است.

فرهنگیان اسدآباد رتبه چهارم کشوری را در وبلاگ نویسی کسب کردند

فرهنگیان شهرستان اسدآباد رتبه چهارم کشوری را در مسابقه وبلاگ نویسی که به مناسبت روز دانش آموز برگزار شد، کسب کردند.

بر اساس این گزارش در فراخوان کشوری وبلاگ نویسی که به مناسبت روز دانش آموز و مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد فرهنگیان شهرستان اسدآباد موفق به کسب رتبه چهارم کشور شدند.

در این رشته "بهرام علی کریمی" و " سحر ملکی" از فرهنگیان شهرستان اسدآباد موفق به کسب رتبه چهارم در کشور شدند.

در این فراخوان که از سراسر استان های کشور شرکت کننده داشت، افراد در یک رقابت سالم وبلاگ های خود را ارائه کردند که پس از بررسی و داوری، فرهنگیان اسدآباد موفق به کسب رتبه چهارم کشور شدند.

اعزام 600 دانشجوی همدانی به سفر مشهد مقدس

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان از برگزاری اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس با حضور 600 نفر از دانشجویان در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

رضا شکوهی اظهار داشت: این دانشگاه برای دومین سال به برگزاری اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس با حضور 600 نفر از دانشجویان اقدام کرد.

وی با اشاره به حضور 480 دانشجو در اردوی زیارتی سال گذشته افزود: 600 نفر از دانشجویان امسال در دو گروه خواهران و یک گروه از برادران در سه مقطع زمانی از پنجم تا نهم، هشتم تا دوازدهم و یازدهم تا 15بهمن به مشهد مقدس اعزام شدند.

شکوهی عنوان کرد: دانشجویان علاوه بر زیارت حرم مطهر علی ابن موسی الرضا (ع)،‌ قرائت ادعیه و مشارکت در برنامه‌های معنوی مناجات و دعا خوانی، از برنامه‌های فرهنگی و سیاحتی متعددی بهره‌مند شدند.

سه کتاب از همدان در جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ارائه شد

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری همدان گفت: سه کتاب از تولیدات حوزه هنری این استان در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ارائه شده است.

تیمور آقامحمدی افزود: کتاب "بابک پسر ایرانی" شامل مجموعه داستان های کوتاه کودکان، نوشته رضوان بختیاریان و کتاب "احترام گلها" شامل مجموعه شعر کودکان، کار مشترکی از غلامرضا بکتاش، مریم زندی و شهلا شهبازی در این جشنواره حضور خواهند داشت.

وی اضافه کرد: در حوزه فرهنگ پایداری نیز کتاب "آن روز 3.30 عصر " که تدوین خاطرات مهدی محمدی صالح به همت سید سعید غیاثیان است به دبیرخانه جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ارسال شده است.

آقامحمدی عنوان کرد: وب سایت حوزه هنری استان همدان نیز در بخش رسانه دیجیتال جشنواره حضور خواهد داشت.

وی گفت: حوزه هنری همدان با 243 اثر، حضور پررنگی در سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری دارد.

جشن ازدواج زوج‌های فرهنگی استان همدان برگزار شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: جشن بزرگ ازدواج 70 زوج فرهنگی جدید الورود در استان همدان برگزار شد.

عباس حسنی محتشم برگزاری جشن ازدواج فرهنگیان را از برکات الهی عنوان کرد و گفت: این جشن توسط آموزش و پرورش به مدت سه سال و با اعتبارات داخلی استان برگزار شده و ارزش مادی در این مراسم بسیار ناچیز است.

حسنی محتشم هدف از برگزاری این مراسم را اجتماع زوج‌های فرهنگی و برقراری پیوند عمیق بین زوجین دانست و گفت: زوج‌های فرهنگی می‌توانند در خصوص تعلیم و تربیت فعالیت مطلوب‌تری را ارائه دهند و یکدیگر را در خصوص تربیت دانش آموزان یاری کنند.

وی عنوان کرد: اداره کل آموزش و پرورش همدان با اعتبارات داخلی استانی خود مبلغی را به صورت کارت هدیه به زوج‌های جوان فرهنگی اهدا می‌کند.

یک خیابان در همدان به نام شهید احمدی روشن مزین می‌شود

شهردار همدان گفت‌: جانمایی و شناسایی برای نامگذاری یکی از خیابان‌های اصلی همدان به نام شهید احمدی روشن در دستور کار است‌.

سیدمسعود عسگریان با اشاره به ارائه برخی پیشنهادات مبنی بر نامگذاری یکی از خیابان‌های همدان به نام شهید احمدی‌روشن اظهار داشت: در حال حاضر چگونگی تحقق این پیشنهاد مناسب در حال بررسی است‌.

وی با بیان اینکه باید تمام جوانب کار را سنجید، افزود‌: در حال حاضر تمام خیابان‌های اصلی و عمده همدان نامگذاری شده‌اند و از آن جا که در پی انتخاب فضای مناسبی برای نامگذاری عنوان این شهید بزرگوار بر روی آن هستیم ،باید بررسی لازم صورت گیرد‌.

شهردار همدان ادامه داد‌: در همین راستا شورای نامگذاری، کار شناسایی معبرها و خیابان‌های اصلی را در دستور کار خود دارد تا نسبت به این امر اقدام شود‌.

وی عنوان کرد‌: پس از شناسایی و انتخاب مکان، نام این شهید بزرگوار زینت‌بخش منطقه و یا خیابان مورد نظر خواهد شد‌.