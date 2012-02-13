آموزش جوش زیر آب در ماهشهر/ امداد و نجات در آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای آبادان از برگزاری دوره های آموزش امداد و نجات وکمکهای اولیه خبر داد.

ارژنگ کوه سرخ اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح کمی وکیفی فعالیتهای کارآموزان و آمادگی آنان برای برخورد صحیح و اصولی با حوادث و بلایا دوره های ویژه آموزش امداد و نجات اجرا شد.



کوه سرخ گفت: این دوره های آموزشی با همکاری و هماهنگی هلال احمر شهرستان آبادان از ابتدای بهمن ماه آغاز و تا اواسط اسفند ماه سال جاری ادامه خواهند داشت.



وی ادامه داد: آموزش امداد وکمکهای اولیه، خطرات احتمالی، مبارزه با بیماریهای عفونی مانند ایدز، پیشگیری و مقابله با مواد مخدر در قالب پنج جلسه برای هر حرفه آموزش داده می شود.



ارژنگ کوه سرخ گفت: تاکنون 300 نفر از کارآموزان و کارکنان مراکز برادران و تخصصی جوش از این دوره ها بهره مند شدند.



آموزش جوش زیر آب در فنی وحرفه ای ماهشهر

رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای ماهشهر گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر کارگاه آموزش جوش زیر آب (غواص سطح 2) تجهیز شد.



فرشید قنبری افزود: تاکنون آموزشهای تخصصی غواصی بیش از دو میلیارد ریال تجهیزات تهیه که اولین دوره آموزش جوش زیرآب (غواص سطح2) در خرداد ماه 91 افتتاح خواهد شد.



قنبری ادامه داد: شرایط احداث بزرگترین استخر استان خوزستان در مرکز آموزش فنی وحرفه ای ماهشهر فراهم شد و تا قبل از پایان سال جاری مناقصه طرح احداث این استخر اعلام خواهد شد.



وی درخصوص مشخصات فنی اظهار داشت: این استخر به طول 50 متر و عرض 25 متر و با عمقی بین 5.5 تا شش متر به منظور تکمیل کارگاه غواصی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای ماهشهر احداث خواهد شد.



رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ماهشهر درپایان گفت: اگر امروز در مرکز آموزش فنی وحرفه ای ماهشهر شاهد پیشرفتها و موفقیتهایی هستیم آن را باید مدیون حمایتها و کمک های مدیران دلسوزنظام دانست

کارآموزان رامشیر دوره آموزش kab رافراگرفتند

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای رامشیر گفت: کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامشیر دوره آموزش kab با هدف درک نقش کسب و کار در جامعه و مشارکت در مسئولیتهای اجتماعی، نگرش و رفتار کارآفرینانه و مطلع شدن از کارکرد یک بنگاه اقتصادی را فرا گرفتند.



فاضل کردونی اظهار کرد: با توجه به اینکه دوره kab از تعهد مراکز در سال جاری است تعداد 44 نفر از کارآموزان مرکز زیر نظر استاد ولی زاده مدرس دارای مدرک kab از مرکز تربیت مربی کرج که به تعداد دو هزار و 200 نفر ساعت است را گذراندند.



کردونی عنوان کرد: دوره آموزش kab به مدت زمان 50 ساعت برای کار آموزان استان اجرا می شود.