اجرای پروژه‌ منوریل و قطار شهری در اردبیل مطالعه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن عاملی روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای شهر و شهردار اردبیل افزود: توجه به موضوع ترافیک شهر و مشکلات موجود در حمل و نقل درون شهری اردبیل از ضروریات است.

وی اضافه کرد: برای کاهش بار ترافیکی شهر اعضای شورای شهر و شهرداری باید در خصوص اجرای پروژه‌هایی مانند منوریل و قطار سبک شهری مطالعات و اقدامات لازم را انجام دهند تا در صورت توجیه فنی و اقتصادی ایجاد این طرحها آغاز شود.

امام جمعه اردبیل با تاکید بر اینکه اعضای شورای شهر و شهرداری باید جامعیت را از اولویتهای خود در برنامه ریزی شهری قرار دهند، یادآور شد: برنامه ریزی برای شهر باید جامع باشد.

عواطف انسانی در زیباسازی شهری مدنظر باشد

وی با اشاره به برنامه ریزی درست برای استفاده بهینه از امکانات تصریح کرد: کشور در ریاضت اقتصادی قرار دارد و باید اعضای شورای شهر و شهرداری با علم به شرایط حساس کشور از امکانات موجود حسن استفاده را ببرند.

عاملی با بیان اینکه راه‌های بسیار زیادی برای زیبا سازی یک شهر وجود دارد، متذکر شد: نباید تنها راهکار را در توسعه و گسترش آسمان خراشها و ساختمانهای بلندمرتبه دید چراکه عاطفه انسانی موضوع فراموش شده‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فضای سالم تربیتی باید در دارالارشاد ایجاد شود، عنوان کرد: در آستانه کنکور فضا و ظرفیت مناسبی در کتابخانه های عمومی برای مطالعه دانش آموزان وجود ندارد، بنابراین باید شورای شهر برای بالا بردن شاخصهای فرهنگی شهر تلاش کند.

توسعه شهر اردبیل باید با نگاه به گذشته باشد

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه فضاهای سالم تربیتی و فرهنگی در شهر ما باید به اندازه نیاز شهروندان وجود داشته باشد، افزود: توسعه آتی شهر اردبیل باید با نگاه به گذشته درخشان این شهر صورت گیرد.

وی یکی از شرایط جامعیت طرح توسعه شهری را تامین منابع مالی طرحها در چارچوب شورای اسلامی شهر و شهرداری عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری و همدلی مسئولان شهری، اردبیل را به دانشگاهی واقعی تبدیل کنیم که در تربیت فرزندان این دیار موفق عمل کند.

عاملی اولویت بندی در برنامه ریزی شهری را خواستار شد و تاکید کرد: بودجه شهری محدود است و باید با استفاده از این بودجه محدودیت توسعه شهر را در پیش داشته باشیم بنابراین اولویت بندی طرحها و پروژه ها می توان کمک موثری داشته باشد.

وی با اشاره به تخصیص بودجه 500 میلیارد ریالی دولت برای کچمک به شهرداریهای استان یادآور شد: اعضای شورای شهر و شهرداری باید به دنبال تامین منابع مالی باشند زیرا 500 میلیارد ریال بودجه بالایی است و اگر تخصیص یابد می توان کمک بزرگی برای عمران و آبادی شهر باشد.