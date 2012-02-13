استان البرز باید به قطب صنایع مدرن در کشور تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید مرتضوی اظهار داشت: طی سال جاری در حوزه صنایع نوین تعداد 9 فقره جواز تاسیس در زمینه های تولیدات دارویی، مکمل های غذایی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، انواع طعم دهنده ها ، ساخت محصولات فلزی فابریکی، ماشین آلات و دستگاه های برقی، بازیافت فلزات از ضایعات الکتریکی و ابزار پزشکی و اپتیکی صادر شده که با توجه به پتانسیل و خدمات موجود امیدواریم در سال آتی شاهد روندی روبه رشد در این امر باشیم.



وی افزود: از ویژگی ها و شاخص های عمده توسعه صنایع نوین در استان البرز، می توان به وجود مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی بزرگ و متعدد در منطقه و همچنین محدودیت شعاع 120 کیلومتری استان تهران، اشاره کرد که در صورت برقراری ارتباطی سازنده میان این بخش ها و حوزه صنعت می توان آینده ای کاملا روشن برای استان البرز تصور کرد.



تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات صنعتگران به کار خواهیم بست



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز توسعه حوزه صنعت را فرصتی مغتنم در افزایش امر اشتغال توصیف و آن را یکی از رویکرد های اصلی سازمان دانست و گفت:تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات صنعتگران به کار خواهیم بست.



علی مهدوی افزود: افزایش اشتغال یکی از مواردی است که به عنوان اولویت در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز قرار گرفته و در همین راستا معتقدیم که باید با رفع موانع کوچک و بزرگ پیش روی صنعتگران و سرمایه گذاران مقدمات گسترش بهینه این حوزه را فرآهم آوریم.



جایگاه و سهم ایران درمسیر توسعه صنعت دنیا باید شناسایی شود



استاندار البرز با اشاره به تعریف مشخص از سهم سیاسی و اعتقادی ایران با توجه به تحقق انقلاب اسلامی، اظهار داشت: لازم است در تمام حوزه ها از جمله تولید و صنعت که نقشی تعیین کننده در توسعه همه جانبه کشورمان دارد این سهم و جایگاه را به درستی تعریف کنیم.



عیسی فرهادی افزود: با مشارکت و حضور گسترده سرمایه گذارن توانمند کشورمان در عرصه های اقتصادی و صنعتی، بیش از 40 درصد از اقتصاد کشورمان در آینده ای نزدیک وارد مرحله اقتصاد بدون اتکا به نفت می شود.

وی دربخش دیگری از سخنانش به اقدامات دولت در استان تازه تاسیس البرز اشاره و اضافه کرد: طی دو سال گذشته جهش مناسبی در بخش های مختلف استان داشته ایم و انشاء الله در آینده نزدیک طرحها و پروژه های فراوانی به بهره برداری خواهند رسید و شاهد تحولات گسترده در در استان البرز خواهیم بود.



صنعتگران ما عرصه جهانی را هدف گذاری کرده اند



معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز بر توجه صنعتگران و تولیدکنندگان به کار محتوایی و کیفی تاکید کرد و گفت: امروز صنعتگران ما عرصه جهانی را هدف گذاری کرده اند و این جای خوشحالی و تقدیر دارد.



اسکندر صیدایی اظهار داشت: کار محتوایی و کیفی مد نظر تولیدکنندگان و صنعتگران قرار گیرد.



وی با اشاره به اینکه شرایط امروز صنعتگران را به خوبی درک می کنم، افزود: وجود این روحیه، ایمان و آینده نگری صنعتگران و تولید کنندگان است که منشا اثر و خیر برای کشور شده است.



معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز ادامه داد: امروز صنایع ما صنایع مقدسی هستند که قادرند در عرصه های ملی و بین المللی رقابت کنند.



وی با بیان اینکه امروزه صنعتگران ما عرصه جهانی را هدف گذاری کرده اند، اضافه کرد: امیدواریم با توجه اهداف و تلاش ها میزان صادرات افزایش یابد.



طرح ادغام سازمان های بازرگانی و صنایع و معادن استان البرز مراحل موفقی را طی کرده است



معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز مراحل طی شده در تامین اهداف اولیه ادغام سازمان های بازرگانی و صنایع و معادن را موفق توصیف نمود.



عسگر اصغرزاده اظهار داشت: با توجه به برنامه تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از 50 درصد پیشرفت در زمینه ادغام سازمان های بازرگانی و صنایع و معادن استان البرز داشته ایم.



اصغرزاده تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به همکاری و همدلی کارکنان هر دو مجموعه قبلی یعنی بازرگانی و صنایع و معادن، در استان البرز کمترین زمان ممکن صرف این موضوع شده و بیشتر به دنبال آن بوده ایم تا با شناسایی توانمندی های هر دو سازمان و با استفاده از منابع موجود، راه را برای رسیدن به اهداف اصلی ادغام که همان ارتقاء شاخص های بهره وری و چابک سازی سازمان می باشد، باز کنیم.