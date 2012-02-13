امام(ره) احیاگر دین اسلام و خون سرخ شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، جلال هاشمی صبح دوشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور، اظهارکرد: دسیسه‌های استکبار جهانی علیه مردم ایران، از آغاز انقلاب اسلامی وجود داشته و حکومت پهلوی، اهداف آمریکا و استکبار را دنبال می‌کرد.

وی اظهار داشت: این حکومت منحوس برای محو ارزش‌های اسلامی تلاش‌های بسیاری کرد ولی اینک نظام مقدس جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی یکی از مترقی ‌ترین نظام‌ هاست.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی، نظامی ارزشی است، بیان کرد: جوهره خود باوری در حوزه‌ های علمی و سیاسی و خود باوری بین جوانان و مردم در ایران، دین ‌مداری است و ما باید از نظام مقدس حفاظت کرده و با این تفکر انقلابی فردایمان را بسازیم.

نماینده عالی دولت در نیشابور، تصریح کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ در روستاها از جمله افتخارات نظام و دولـت مردمی فعلی است و به دلیل حضور مسئولان در روستاها و ارتباط صمیمی و دوستانه تیم دولت و توجه ویژه به نقاط محروم تاکنون بسیاری ازمشکلات مرتفع شده است.

وی تأکید کرد: با وجود همه این خدمات، باز هم وظیفه ماست که به طور مطلوب به مردم گران‌قدر ایران رسیدگی کنیم.

وی به بهره‌ برداری از کتابخانه دیجیتال فضل بن شاذان واقع در جوار بقعه متبرکه فضل بن شاذان اشاره کرد و افزود: این پروژه فرهنگی با مساحت 40 متر مربع و با تخصیص 70 میلیون ریال اعتبار و با داشتن سه هزار جلد کتاب و 80 نرم افزار توسط اصلی اداره اوقاف و امورخیریه نیشابور به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به رونمایی نمادین از 72 واحد مقاوم‌سازی شده کمیته امداد حضرت امام(ره) با هفت هزار و 300 میلیون ریال اعتبار در روستای میرآباد بخش مرکزی افزود: طرح هادی روستای نوروزآباد با 233 خانوار و سه هزار و 500 میلیون ریال اعتبار و یک واحد مرغ‌داری گوشتی با ظرفیت پرورش 15 هزار قطعه مرغ گوشتی و هزار و 500 میلیون ریال اعتبار نیز در این ایام بهره‌برداری شد.