113 نفر از دانش آموزان مخترع بسیجی زنجان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی تبار ظهر دوشنبه در پانزدهمین جشنواره مجمع تجلیل از دانش آموزان بسیجی مبتکر و مخترع افزود: جشنواره مجمع دانش آموزان بسیج مخترع برای پانزدهمین بار متوالی در کل کشور برگزار می شود و سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری دارد.

وی ادامه داد: مهرماه سالجاری براساس دستورالعمل دانش آموزان در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه که معدل سال گذشته بالای 18 بوده اند به جشنواره شهرستانی معرفی شدند.

جانشین سازمان دانش آموزی و فرهنگیان زنجان تاکید کرد: از هر شهرستان 22 نفر به مرحله شهرستانی معرفی شدند و در مجموع 113 نفراز دانش آموزان بسیجی شهرستانی به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

احمدی تبار افزود: 113 نفر شهرستانی و سه نفر مخترع و 204 نفر مقاله نویس در استان هستند که به جشنواره کشوری معرفی خواهند شد.

وی در ادامه گفت: در جشنواره دانش آموزی بالاترین امتیاز به جشنواره کشوری که در سال آینده برگزار می شود معرفی خواهد شد.

جانشین سازمان دانش آموزی و فرهنگیان زنجان یاد آور شد: از 12 حوزه دانش آموزی که در شهرستانها وجود دارد هزار و 204 نفر در شهرستانها در این جشنواره شرکت کرده بودند.