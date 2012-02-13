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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

احمدی تبار:

113 نفر از دانش آموزان مخترع بسیجی زنجان تجلیل شدند

113 نفر از دانش آموزان مخترع بسیجی زنجان تجلیل شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: جانشین سازمان دانش آموزی و فرهنگیان زنجان گفت: در پانزدهمین جشنواره دانش آموزان بسیجی مخترع از 113 نفر از دانش آموزان شهرستانی بسیجی مخترع زنجانی تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی تبار ظهر دوشنبه در پانزدهمین جشنواره مجمع تجلیل از دانش آموزان بسیجی مبتکر و مخترع افزود: جشنواره مجمع دانش آموزان بسیج مخترع برای پانزدهمین بار متوالی در کل کشور برگزار می شود و سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری دارد.

وی ادامه داد: مهرماه سالجاری براساس دستورالعمل دانش آموزان در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه که معدل سال گذشته بالای 18 بوده اند به جشنواره شهرستانی معرفی شدند.

جانشین سازمان دانش آموزی و فرهنگیان زنجان تاکید کرد: از هر شهرستان 22 نفر به مرحله شهرستانی معرفی شدند و در مجموع 113 نفراز دانش آموزان بسیجی شهرستانی به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

احمدی تبار افزود: 113 نفر شهرستانی و سه نفر مخترع و 204 نفر مقاله نویس در استان هستند که به جشنواره کشوری معرفی خواهند شد.

وی در ادامه گفت: در جشنواره دانش آموزی بالاترین امتیاز به جشنواره کشوری که در سال آینده برگزار می شود معرفی خواهد شد.

جانشین سازمان دانش آموزی و فرهنگیان زنجان یاد آور شد: از 12 حوزه دانش آموزی که در شهرستانها وجود دارد هزار و 204 نفر در شهرستانها در این جشنواره شرکت کرده بودند.

کد مطلب 1532971

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