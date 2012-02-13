به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیعد روحانی قبل از ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: جشنواره فرهنگی و هنری "کوثر پرفروغ" ویژه بانوان کانون‌های فرهنگی و هنری کل کشور است که از میلاد حضرت معصومه(س) آغاز و تا سالروز ورود آن حضرت به قم ادامه دارد.



وی ادامه داد: متاسفانه نسبت به بانوان در برنامه‌های فرهنگی غفلت شده و زمینه سازی ای که برای فعالیت‌های خواهران باید بشود نشده است و باید نسبت به گذشته زمینه سازی برای فعالیت بانوان بیشتر شود.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد قم بیان کرد: بانوان ظرفیت زیادی برای کارهای فرهنگی دارند و از آن رو که در جامعه بسیار اثرگذار هستند و اثر می‌پذیرند و بار فرهنگی در خانواده بر دوش آنآن است بنابراین باید توجه بیشتری در این عرصه به آنان صورت گیرد.



فعالیت 120 کانون فرهنگی و هنری خواهران



وی گفت: واحد مستقل در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد از جمله برنامه‌هایی است که کانون‌های مساجد در این راستا انجام داده است و در استان قم معاونت مستقلی برای بانوان ایجاد شد که ایجاد 120 کانون فرهنگی از جمله دستاوردهای آن است که در برخی موارد از کانون‌های مردان بهتر فعالیت می‌کنند.



روحانی اظهار کرد: با این کار از اختلاط میان زن و مرد جلوگیری کرده‌ایم و زمینه برای رشد فعالیت‌های بانوان فراهم شده است.



وی اظهار داشت: همایش "به سوی جامعه فاطمی" در همین راستا برگزار شد و مورد توجه بزرگان قرار گرفت.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد قم افزود: جشنواره "سراسیری کوثر پر فروغ" در کل کشور راه اندازی شده که از اول ذی القعده همراه با میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) تا سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم ادامه دارد.



وی تصریح کرد: در این مدت بانوان برای ارسال آثار خود در زمینه‌های مختلف فراخوان شدند که آثار خوبی به دست ما رسیده و بعد از داوری، تعدادی به مرحله نهایی راه یافت و در مراسم اختتامیه با حضور وزیر ارشاد و تولیت حرم حضرت معصومه(س) از برترین‌ها تجلیل می‌شود.



حضور وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه



روحانی افزود: مراسم افتتاحیه این جشنواره پنج شنبه هفته جاری و مراسم اختتامیه روز جمعه در تالار شهید آوینی برگزار می‌شود و آثار در نگارخانه شمسه به نمایش درمی‌آید.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد قم عنوان کرد: اهمیت دادن بیشتر به فعالیت‌های بانوان و شناساندن فعالیت خواهران در عرصه فرهنگی و هنری از جمله اهداف این جشنواره است.



وی تأکید کرد: ما نیاز داریم فعالیت بانوان در سراسر کشور منسجم تر برای خواهران انجام شود زیرا هرجا به فعالیت خواهران توجه شده است کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است.



روحانی عنوان کرد: اگر بخواهیم تحول در مسایل فرهنگی داشته باشیم باید برای بانوان زمینه سازی بیشتری بکنیم.



وی در پایان اضافه کرد: قصد داریم کار خبرگزاری شبستان را گسترش دهیم از این رو کسانی که علاقمند به همکاری با خبرگزاری هستند می توانند در عرصه های خاص تخصصی مسایل سیاسی و اجتماعی و ... وارد همکاری شوند.

