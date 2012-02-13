تشکیل کمیته مشترک ایرانی-عراقی برای تامین آب شرب بصره

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو صبح امروز در دیدار با وزیر منابع آب کشور عراق با بیان اینکه مردم ‏عراق با همکاری مسئولان خود مشغول ساختن کشورشان هستند، گفت: اشغالگران و استعمارگران به دنبال ایجاد ‏اختلاف بین دوستان عراق و همسایگان هستند تا این احساس ایجاد شود که وجود آنها در خاک عراق ضروری ‏است.‏

وزیر نیرو یادآور شد: در سفری که اخیرا به همراه رئیس جمهور ایران به نیویورک داشتم، با رئیس جمهور ‏عراق دیداری صورت گرفت که وی عنوان کرد آمریکایی‌ها خواستار مواظبت از نفوذ ایران در خاک عراق هستند.‏

نامجو با بیان اینکه ایران و عراق به عنوان همسایگان تاثیرگذار در منطقه باید مسائل و مشکلات خود را با مذاکره ‏حل کنند، تصریح کرد: یافتن راهکارهای منطقی و درست هزینه های کمتری برای دو کشور در پی خواهد ‏داشت.‏

وی همچنین به انجام مذاکرات و گفتگوها بین دو کشور پس از جنگ هشت ساله و حتی جنگ عراق و کویت ‏اشاره کرد و افزود: برای نقطه شروع توافقات بین ایران و عراق باید از جایی شروع می کردیم که در ایران به ‏این نتیجه رسیدیم که قرارداد 1975 الجزایر را مبنا قرار دهیم.‏

وزیر نیرو با بیان اینکه در قرارداد الجزایر که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران منعقد شد، مبانی مذاکراتی ‏خوبی وجود دارد و ظرفیتهای مناسبی پیش بینی شده که یکی از آنها ایجاد کمیته های مشترک بین دو کشور ‏است و امیدواریم از این طریق بتوانیم مباحث مشترک بین ایران و عراق را به ویژه در حوزه نیرو پیش ببریم.‏

نامجو با تاکید بر این مطلب که بهتر است ایران و عراق در چارچوب قرارداد الجزایر مذاکرات خود را ادامه دهند گفت: بیش از این در حوزه مسئولیت های ما نیست و مسئولان بالاتر باید در مورد آن تصمیمی گیری کنند.

وی همچنین از وقوع تغییرات اقلیمی و تنش های آبی در دهه گذشته سخن گفت و افزود: این مسائل باعث بروز خشکسالی شده است اما ایران حاضر است امکانات خود را در اختیار عراق بگذارد.

وزیر نیرو از تشکیل کمیته مشترک ایران و عراق در خصوص مسائل تامین آب استان بصره عراق خبر داد و با اعلام اینکه تا 20 روز آینده این تیم فنی از طرف ایران معرفی خواهد شد، گفت: بررسی مسائل فنی و بهداشتی رودخانه های دو کشور نیز در قالب تفاهمنامه ای پیگیری خواهد شد.

نامجو خواستار تعیین یک تیم مذاکره کننده از سوی عراق در خصوص مسائل مشترک آبی دو کشور شد و تصریح کرد: ایران همواره توسعه روابط خود با کشور عراق را دنبال می کند و این موضوع از استراتژیهای بلند مدت کشور ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه به دنبال حل و فصل مشکلات دو جانبه مشترکمان هستیم، گفت: سهمی که ایران در تامین آب عراق دارد، وجود 8 تا 10 درصد است و وزن اصلی تامین آب عراق از سایر کشورها است اما ایران از تمام ظرفیت برای تامین آب عراق استفاده خواهد کرد و موضوع در چارچوب قراردادهای مشترک دنبال خواهد شد.

وزیر نیرو همچنین از تشکیل کمیته مشترک با حضور معاونان وزارت نیروی ایران و وزارت منابع آب عراق خبر داد و با بیان اینکه در خصوص تامین آب شرب استان بصره عراق در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مذاکره صورت خواهد گرفت، گفت: در گذشته ارسال آب بسته بندی شده و ارسال آب از طریق کشتی اقداماتی را انجام دادیم.

نامجو در خصوص وضعیت سرمایه گذاری ایران در بخش آب عراق گفت: تاکنون شرایط کشور به نحوی نبوده است که ایران بتواند فعالیتهای آبی گسترده ای را در عراق داشته باشد اما هم اکنون آماده ایم تا تیمهای فنی مهندسی ایران در حوزه های مختلف آبی عراق از جمله بررسی وضعیت آلودگی رودخانه های مشترک فعالیت ها را آغاز کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه وزیر عراقی خواهان تدوین برنامه ها و ظرفیتهای جدید برای همکاری دو کشور است و عنوان می کند که قرارداد 1975 الجزایر که قبل از انقلاب بین دو کشور منعقد شده است، اجرا نشود، گفت: ما توافق کردیم در حیطه اختیارات خودمان و در قالب ظرفیتهای قرارداد 1975 الجزایر مذاکره کنیم که منجر به تفاهماتی نیز شده است.

جزئیات مذاکرات از زبان وزیر عراقی

در همین حال، وزیر منافع آب عراق هم در این نشست با بیان اینکه ایران می تواند در تامین آب شرب استان بصره به عراق کمک کند، گفت: هم اکنون 42 رودخانه مشترک داریم که برای تامین حقوق دو کشور مذاکره خواهیم کرد.

مهند السعدی در خصوص گسترش همکاری های آبی دو کشور ایران و عراق با بیان اینکه روابط بین دو کشور در حال حاضر بسیار پیشرفته است، گفت: روابط اجتماعی و اقتصادی دو کشور می تواند زمینه ها و ظرفیتهای مشترک جدیدی را ایجاد کند.

وزیر منابع آب عراق اظهار داشت: ما برای صحبت و مذاکره جهت امضای قرارداد به اینجا آمده ایم و تا کنون نیز دیدارهای زیادی بین کمیسیونهای مشترک دو کشور برگزار شده است که تشکیل یک کمیته فرعی مشترک نیز از نتایج آن است.

السعدی با بیان اینکه می توان در قالب این کمیته ها مشکلات بین دو کشور را حل و فصل کرد، افزود: شرکتهای ایرانی می توانند در زمینه های مختلف پروژه های آبیاری عراق اقدامات خود را انجام دهند و در این رابطه ما پیشنهادات خود را در خصوص مسائل آبیاری و همکاری های مشترک در اروند رود ادامه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه یک هیئت فنی و یک هیئت از وزارت خارجه عراق برای مذاکره به ایران آمده است، گفت: برای بررسی موضوعات مشترک آبیاری و رودخانه های مشترک دو کشور و همچنین آگاهی یافتن از طرحهای ایران در این زمینه باید کمیته های مشترکی را تشکیل دهیم.

وزیر منابع آب عراق با بیان اینکه در ارتباط با تامین آب شرب استان بصره و انجام یک پروژه مشترک با ایران قرارداد و یادداشت تفاهمی را به امضا خواهیم رساند، گفت: مسئله کمبود آب یک مسئله جهانی است و تغییرات اقلیمی در این زمینه نقش گسترده ای دارد.

این مقام عراقی در این ارتباط که ایران خود دارای کمبود آب است و چگونه می تواند در تامین آب شرب استان بصره با آن کشور همکاری کند، گفت: ما از ایران تامین آب شرب درخواست نکرده ایم بلکه برای حل مشکلات موجود بین دو کشور و همچنین وضعیت برداشت از رودخانه های مشترک صحبت کردیم.

وی با بیان اینکه عراق دارای عقب ماندگی های بسیاری در زمینه آب است، از تلاش برای تدوین یک برنامه 20 ساله در کشور عراق سخن گفت و افزود: هم اکنون 42 رودخانه مشترک بین ایران و عراق وجود دارد و ما برای تامین حقوق دو کشور مذاکره می کنیم و در این رابطه بر اساس قراردادها عمل خواهیم کرد.