16 طرح صنعتی در خراسان شمالی افتتاح شد

سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر این طرح ها را شامل لوله پی وی سی پلیکا، شن شویی، سردخانه و سورتینگ، بتن سبک، دریچه فاضلاب گریبکس، بطری های پت، آجر فشاری و برشکاری عنوان کرد.

وی همچنین واحد تولیدی سبد میوه، ادوات کشاورزی، کشتارگاه طیور، ذخیره گندم، قند حبه از شکر، بتن آماده، بازیافت خودرو و واحد قند را از دیگر پروژه های بخش صنعت، معدن و تجارت استان برشمرد که در ایام دهه فجر با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری رسید.

وی اظهارداشت: این طرح ها به ترتیب 8 مورد در شهرستان بجنورد، 2 مورد در شهرستان شیروان، 5 مورد در شهرستان اسفراین و یک مورد نیز در شهرستان مانه و سملقان مورد بهره برداری قرارگرفت.

وی یکی از بزرگترین طرح هایی که به مناسبت این ایام در خراسان شمالی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهره برداری رسید را بزرگترین کشتارگاه طیور شرق کشور در شیروان خواند.

حسینی با اشاره به اینکه این طرح از محل طرح های آمایش صنعتی و معدنی اجرا شد گفت: ظرفیت این واحد 43 هزار قطعه کشتار طیور بوده که برای اجرای این طرح 50 میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

وی اضافه کرد: با افتتاح این واحد برای 50 نفر از افراد جویای کار در شیروان اشتغال زایی شد.

بر اساس آمار استانداری خراسان شمالی، طی ایام الله دهه فجر 436 پروژه عمرانی در بخش های صنعتی، فرهنگی، کشاورزی، زیربنایی استان خراسان شمالی افتتاح شد.

