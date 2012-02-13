دو هزار و 300 کلاس درس در استان البرز هوشمندسازی شد

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر در طول یک و نیم سال گذشته دو هزار و 300 کلاس درس در استان البرز هوشمندسازی شده است.



وی گفت: کل کلاس درس های استان البرز 16 هزار کلاس است که باید تلاش شود ما بقی کلاس ها هم هوشمندسازی شود.



مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز افزود: هزینه هوشمندسازی هر کلاس درس دو و نیم میلیون تومان است.



حلیمی اظهار داشت: هوشمندسازی مدارس در افزایش درصد یادگیری دانش آموزان و همچنین خارج شدن کلاس از حالت تئوری، خشک و بی روح موثر و تاثیرگذار است.

