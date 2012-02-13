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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۲۲

حلیمی در گفتگو با مهر:

دو هزار و 300 کلاس درس در استان البرز هوشمندسازی شد

دو هزار و 300 کلاس درس در استان البرز هوشمندسازی شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز از هوشمندسازی دو هزار و 300 کلاس درس در استان البرز خبر داد.

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر در طول یک و نیم سال گذشته دو هزار و 300 کلاس درس در استان البرز هوشمندسازی شده است.

وی گفت: کل کلاس درس های استان البرز 16 هزار کلاس است که باید تلاش شود ما بقی کلاس ها هم هوشمندسازی شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز افزود: هزینه هوشمندسازی هر کلاس درس دو و نیم میلیون تومان است.

حلیمی اظهار داشت: هوشمندسازی مدارس در افزایش درصد یادگیری دانش آموزان و همچنین خارج شدن کلاس از حالت تئوری، خشک و بی روح موثر و تاثیرگذار است.
 

کد مطلب 1532982

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