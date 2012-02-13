دومین جلسه مذاکره با هاشمی برگزار می شود/ تغییر تیم مذاکره کننده

منصور کبگانیان در گفتگو با مهر، با اشاره به جلسه مذاکره با آیت الله هاشمی افزود: در مجموع، جلسه مذاکره روز گذشته با آیت الله هاشمی مساعد نبود اما ما هنوز امیدواریم تا سه شنبه تفاهمها حاصل شود.

وی گفت: حتی قرار بر این شده که برای رسیدن به تفاهم، وارد مرحله دیگری از مذاکره شویم لذا تیم دیگری متشکل از برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که مرضی الطرفین باشند، برای دیدار و گفتگو با رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، اقدام می کنند.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه افزود: افراد این تیم در حال رایزنی و هماهنگی برای زمان انجام مذاکره هستند تا مذاکرات با روحیه سازندگی انجام و مشکل حل شود.

پیش از این، حسین کچوئیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با مهر از افزودن تبصره به اساسنامه دانشگاه آزاد به منظور صدور حکم ریاست دانشگاه در جلسه فردای شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داده بود.

همچنین، در پایان جلسه مذاکره برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با هاشمی که روز گذشته برگزار شد، حمید میرزاده - دبیر هیأت مؤسس و عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام کرده بود: "در این جلسه ضمن ارائه گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط اعضای منتخب و پس از بحث و تبادل نظر، راهکارهایی در جلسه مطرح شد که مورد تفاهم مشترک قرار گرفت و مقرر شد جلسه بعدی به زودی تشکیل شود."

