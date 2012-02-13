دشمن مساجد را به عنوان پایگاه اسلام مورد هجمه قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی قبل از ظهر دوشنبه در جمع ائمه جماعت و هیئت امنا مساجد چناران اظهارکرد: مسجد مرکز ترویج وحدانیت و بندگی و پایگاه اسلام و مسلمین است و نقش موثری در پیشرفت اسلام و مذهب داشته است.

حجت الاسلام تاجی گفت: حوزه و مسجد دو رکن اصلی انقلاب ایران بوده است و انقلاب ایران ریشه در مسجد دارد.

وی از مساجد به عنوان یک شبکه قوی برای جذب جوانان و نوجوانان نام برد که می توان از آن استفاده بسزایی کرد و افزود: بیش از دوهزار شبکه در دنیا جوانان و نوجوانان را به وسیله جنگ نرم به دام خود دگرفتارمی کنند و باید از ظرفیت مسجد به عنوان یک شبکه معنوی و فرهنگی قوی برای جذب این قشرتلاش کرد.

رئیس امور رسیدگی به مساجد شهرستان چناران افزود: مسئولین مساجد اعم از امام جماعت، هیئت امنا، پایگاه بسیج و کانونهای فرهنگی و هنری به جوانان و نوجوانان میدان بدهند و موقعی که این قشر در مساجد حضور پیدا کنند بدانیم که موفق هستیم.