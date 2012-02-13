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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

کیمیایی در گفتگو با مهر:

سرویس دهی خدمات ATM بانک کشاورزی کرمان از استاندارد کشوری بالاتر است

سرویس دهی خدمات ATM بانک کشاورزی کرمان از استاندارد کشوری بالاتر است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر گروه بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی استان کرمان گفت: سرویس دهی خدمات دستگاههای خودپرداز شعب بانک کشاورزی استان کرمان از متوسط کشوری بالاتر است.

مسعود کیمیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرویس دهی خدمات بانک کشاورزی به صورت میانگین 95 درصد گزارش شده است که این متوسط کشوری خدمات دهی دستگاهها90 درصد بوده است.

وی تصریح کرد: دستگاههای خودپرداز بانک کشاورزی با دو مانیتورینگ مرکزی و مانتورینگ استانی کنترل می شوند و این کنترل به صورت روزانه و شبانه در دو تا سه نوبت انجام می شود و معمولا قطعی کمتری در شبکه خودپرداز بوجود می آید.

کیمیایی ادامه داد: به دلیل اهمیت پرداخت یارانه ها بانک کشاورزی به صورت همیشگی آنلاین وآماده خدمات دهی به مردم است و به دلیل همین سرویس دهی خوب در دو ماه گذشته از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها از بانک کشاورزی قدردانی شد.

وی ادامه داد: معمولا در موقع پرداخت یارانه ها اغلب بانکها سوئیچ سایر بانکها را قطع می کنند و فقط به کارتهای بانک خود ارائه خدمت می کنند ولی بانک کشاورزی به تمام کارتها خدمات می دهد.

کد مطلب 1532991

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