اخبار کوتاه ورزشی از استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، پومسه‌روهای قمی بخت خود برای حضور در مسابقات آسیایی ویتنام را در رقابت های انتخابی تیم ملی پومسه می‌آزمایند.



بر اساس اعلام فدراسیون تکواندو کشور، قرار است رقابت‌های انتخابی تیم ملی پومسه جهت حضور در مسابقات آسیایی ویتنام روز پنج شنبه بیست و هفتم بهمن ماه در خانه تکواندو برگزار شود که در آن پومسه‌روهای مطرح کشور حضور دارند.



این در حالی است که رقابت های انتخابی تیم ملی پومسه با حضور54 ورزشکار در بخش آقایان و 48 ورزشکار در بخش بانوان برگزار می شود و نفرات برتر به اردوی آمادگی تیم ملی پومسه کشورمان اعزامی به پیکارهای آسیایی راه پیدا می کنند، ضمن اینکه مسابقات قهرمانی آسیا رشته پومسه روزهای چهاردهم تا هجدهم اردیبهشت ماه به میزبانی ویتنام برگزار می‌شود.



ناکامی هندبالیست‌های مهتاب قم در سومین بازی متوالی



تیم هندبال قم در سومین بازی متوالی نیز نتوانست حریف خود را از پیش رو بردارد و به شکستی دیگر در لیگ دسته اول تن داد.



در حالی که روز سوم از دیدارهای مرحله نهایی لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه‌های کشور در جدال شش تیم حاضر در این مرحله با صعود مقتدرانه تیم هندبال شهرداری تبریز به پیکارهای لیگ برتر این رشته ورزشی همراه بود، ناکامی‌های تیم هندبال مهتاب قم ادامه یافت و این تیم دیگر بختی برای صعود به مسابقات لیگ برتر نخواهد داشت.



شهرداری تبریز با سه برد پیاپی در رقابت‌های لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور، پیش از برگزاری دو بازی بعدی صعود خود را به لیگ برتر هندبال کشور قطعی کرد اما مهتاب قم به سومین باخت متوالی خود برابر رقبا تن داد.



در ادامه رقابت‌های مرحله نهایی لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور که در تبریز در حال برگزاری است در سومین روز از این مسابقات شهرداری تبریز توانست با کسب برتری 22 بر 21 مقابل اعتماد ایرانیان مشهد پیاپی قبل از اتمام این رقابت‌ها به عنوان تیم اول صعود خود را به لیگ برتر قطعی کند در حالی که تیم مهتاب قم با حساب 29 بر 28 به تیم هندبال نفت و گاز گچساران باخت و بدون امتیاز ماند.



بازگشت تیم قم از رقابت‌های دور رفت لیگ برتر سپک تاکرای بانوان کشور



تیم سپک تاکرا قم به کار خود در رقابت‌های دور رفت از نخستین دوره لیگ برتر سپک تاکرا بانوان باشگاه‌های کشور پایان داد.



دور رفت مسابقات لیگ برتر سپک تاکرای بانوان کشور همزمان با ایام گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و دهه فجر در اراک برگزار شد که تیم سپک تاکرا بانوان قم نیز یکی از تیم‌های حاضر در این دوره بود.



بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون انجمن‌های ورزشی، این مسابقات با حضور 15 تیم از سراسر کشور در دو بخش رگو (دو گروه) و هوپ تاکرا (یک گروه) به میزبانی هیئت انجمن‌های ورزشی استان مرکزی در شهر اراک برگزار شد.



در گروه نخست این رقابت‌ها و در بخش رگو تیم انبوه سازان گلستان و در گروه دوم تیم‌ بانوان هیئت انجمن‌های ورزشی استان لرستان توانستند در صدر قرار بگیرند، ضمن اینکه در بخش هوپ تاکرا تیم بانوان شهرداری اراک با کسب بالاترین امتیاز گوی سبقت را از دیگر رقیبان خود ربود.



این رقابت‌ها در حالی به کار خود پایان داد که دور برگشت این مسابقات قرار است در اواسط اسفند ماه برگزار شود که تاریخ و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

