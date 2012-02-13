به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مقرر شده است در تاریخ سهشنبه 25 بهمن ماه پیکر زندهیاد پرویز رجبی از پژوهشگران و ایرانشناسان برجسته کشورمان در بهشتزهرا تشییع شود، یک مراسم بزرگداشت نیز برای این چهره فرهنگی توسط دایرةالمعارف بزرگ اسلامی و با پیگیریهای کیانوش کیانی مشاور بینالملل این مرکز برگزار میشود.
سام رجبی، پسر زندهیاد پرویز رجبی با تایید این خبر گفت: مراسم بزرگداشت زندهیاد رجبی پنجشنبه 27 بهمنماه در محل دایرةالمعارف بزرگ اسلامی برگزار میشود، ولی ساعت دقیق برپایی مراسم هنوز قطعی نشده و دو گزینه ساعت 10 صبح و 14 بعدازظهر مطرح است.
همچنین مراسم تشییع پیکر زندهیاد رجبی ساعت 10 صبح فردا سهشنبه 25 بهمنماه از مقابل مرکز عروجیان (پذیرش متوفی) بهشت زهرا (س) به سمت قطعه نامآوران تشییع میشود.
پرویز رجبی در پاییز و زمستان 1389 یک دوره سخت بیماری و شیمیدرمانی را تحمل کرد و سرانجام ساعت 22:30 دقیقه روز 21 بهن ماه 90 جهان را بدرود گفت.
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