گلستان در مشارکت انتخابات جزو استانهای برتر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم کیاپور ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: حدود چهار هزار مامور نظامی و انتظامی در یکهزار و 200 شعب اخذ رای، امنیت انتخابات این استان را تضمین می کنند.

وی افزود: در تمام شعب اخذ رای و حوزه های اصلی و فرعی استان حداقل دو نفر از پرسنل نیروی انتظامی، حفاظت از صندوقها را از زمان تحویل برعهده دارند و جای نگرانی از امنیت انتخابات وجود ندارد.

کیاپور با تاکید این نکته که در برخی شعبات حساس تر، تعداد نیروهای حفاظتی افزایش می یابد، ادامه داد: غیر از مامورین ثابت در شعب اخذ رای ثابت و سیار، گشتهای سیار حفاظتی و مسلح نیروی انتظامی نیز بنا به ضرورت در روستاها و مبادی ورودی و خروجی شهرها حضور دارند.

وی گفت: در جمهوری اسلامی ایران تاکنون بیش از 32 انتخابات در سلامت و امنیت کامل برگزار شده که از دلایل اصلی آن، پای کار بودن مردم است و در هر موضوعی که مردم پای کار باشند هم سلامت و هم امینت کار تامین می شود.

کیاپور تاکید کرد: با حضور پرشور مردم در انتخابات که محوری ترین کار امنیتی استان است، جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

وی یادآور شد: مسجد و مدرسه دو کانون شعب اخذ رای در استان هستند که دو نهاد کاملا مردمی هستند و تصمیمات محلی و منطقه ای در آن مکانها اخذ می شود.

مدیرکل امنیتی و سیاسی استانداری گلستان گفت: اعضای شعب اخذ رای توسط مردم جامعه انتخاب می شوند و اعضای ستاد در هر حوزه انتخابیه اصلی و فرعی نمایندگان مردم هستند و مهمتر و بالاتر این است که هر کاندیدایی نماینده خود را در شعب می تواند داشته باشد.

کیاپور بیان داشت: ممکن است در حین انتخابات به دلیل حضور کاندیداهایی با گرایشها و مذاهب مختلف در فضای سیاسی جامعه اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد و این تفاوتها در ایام انتخابات طبیعی است که بروز کند اما باید مراقب بود که زمینه را برای اختلاف افکنی و بحرانهای تصنعی در کشور فراهم نکند.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان گفت: بنابراین مجریان انتخابات اعم از استانداری، فرمانداریها و بخشداریها باید پای کار بیایند و با موقعیت اجرایی و امکاناتی که دارند به مردم کمک کنند و بسترسازی مناسب برای شرکت مردم در انتخابات و تامین امنیت و سلامت انتخابات را فراهم کنند.

کیاپور اضافه کرد: خوشبختانه تمام شاخصهای امنیت در استان به خاطر همین حضور پررنگ مردمی وجود دارد و انتظار است همچنان حفظ شده و انتخابات خوبی برگزار شود تا مجلس توانمند و در خور شان نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشیم.