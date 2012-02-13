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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

کیاپور:

گلستان در مشارکت انتخابات جزو استانهای برتر کشور است

گلستان در مشارکت انتخابات جزو استانهای برتر کشور است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان گفت: تجربه انتخابات گذشته نشان داد که استان به لحاظ ویژگی خاص قومیتی از نظر مشارکت مردم در انتخابات، جزو استانهای برتر کشور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم کیاپور ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: حدود چهار هزار مامور نظامی و انتظامی در یکهزار و 200 شعب اخذ رای، امنیت انتخابات این استان را تضمین می کنند.

وی افزود: در تمام شعب اخذ رای و حوزه های اصلی و فرعی استان حداقل دو نفر از پرسنل نیروی انتظامی، حفاظت از صندوقها را از زمان تحویل برعهده دارند و جای نگرانی از امنیت انتخابات وجود ندارد.

کیاپور با تاکید این نکته که در برخی شعبات حساس تر، تعداد نیروهای حفاظتی افزایش می یابد، ادامه داد: غیر از مامورین ثابت در شعب اخذ رای ثابت و سیار، گشتهای سیار حفاظتی و مسلح نیروی انتظامی نیز بنا به ضرورت در روستاها و مبادی ورودی و خروجی شهرها حضور دارند.

وی گفت: در جمهوری اسلامی ایران تاکنون بیش از 32 انتخابات در سلامت و امنیت کامل برگزار شده که از دلایل اصلی آن، پای کار بودن مردم است و در هر موضوعی که مردم پای کار باشند هم سلامت و هم امینت کار تامین می شود.

کیاپور تاکید کرد: با حضور پرشور مردم در انتخابات که محوری ترین کار امنیتی استان است، جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

وی یادآور شد: مسجد و مدرسه دو کانون شعب اخذ رای در استان هستند که دو نهاد کاملا مردمی هستند و تصمیمات محلی و منطقه ای در آن مکانها اخذ می شود.

مدیرکل امنیتی و سیاسی استانداری گلستان گفت: اعضای شعب اخذ رای توسط مردم جامعه انتخاب می شوند و اعضای ستاد در هر حوزه انتخابیه اصلی و فرعی نمایندگان مردم هستند و مهمتر و بالاتر این است که هر کاندیدایی نماینده خود را در شعب می تواند داشته باشد.

کیاپور بیان داشت: ممکن است در حین انتخابات به دلیل حضور کاندیداهایی با گرایشها و مذاهب مختلف در فضای سیاسی جامعه اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد و این تفاوتها در ایام انتخابات طبیعی است که بروز کند اما باید مراقب بود که زمینه را برای اختلاف افکنی و بحرانهای تصنعی در کشور فراهم نکند.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان گفت: بنابراین مجریان انتخابات اعم از استانداری، فرمانداریها و بخشداریها باید پای کار بیایند و با موقعیت اجرایی و امکاناتی که دارند به مردم کمک کنند و بسترسازی مناسب برای شرکت مردم در انتخابات و تامین  امنیت و سلامت انتخابات را فراهم کنند.

کیاپور اضافه کرد: خوشبختانه تمام شاخصهای امنیت در استان به خاطر همین حضور پررنگ مردمی وجود دارد و انتظار است همچنان حفظ شده و انتخابات خوبی برگزار شود تا مجلس توانمند و در خور شان نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشیم. 

کد مطلب 1533001

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